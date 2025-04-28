https://sputnik-georgia.ru/20250428/predvybornaya-gonka-nachinaetsya-tsik-gruzii-napomnil-partiyam-o-pravilakh-igry-293074364.html

Предвыборная гонка начинается: ЦИК Грузии напомнил партиям о правилах игры

Предвыборная гонка начинается: ЦИК Грузии напомнил партиям о правилах игры

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T16:06+0400

2025-04-28T16:06+0400

2025-04-28T16:06+0400

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местные выборы

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии напомнила политическим партиям о необходимости соблюдения установленных сроков и процедур для участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных партий заявила о своем отказе от участия в этих выборах. ЦИК Грузии напоминает партиям: чтобы получить право участвовать в выборах, руководитель (руководители) партии должен обратиться к председателю ЦИК не позднее 57 дней до проведения выборов. Это касается тех партий, которые регистрировались для участия в парламентских выборах, или у которых есть свой представитель в законодательном органе. Список проверяет соответствующая служба ЦИК, которая в течение двух дней представляет заключение председателю Центризберкома. Заявку для участия в местных выборах партии должны внести до 14 июля. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает политические партии, желающие принять участие в выборах в органы местного самоуправления, своевременно выполнить все необходимые процедуры для получения этого права. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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