https://sputnik-georgia.ru/20250428/prezident-gruzii-otpravilsya-v-armeniyu-s-ofitsialnym-vizitom-293072098.html

Президент Грузии отправился в Армению с официальным визитом

Президент Грузии отправился в Армению с официальным визитом

Sputnik Грузия

В международном аэропорту "Звартноц" Кавелашвили встретит вице-премьер Армении Тигран Хачатурян 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T10:35+0400

2025-04-28T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с делегацией в понедельник посетит столицу Армении – Ереван с официальным визитом, где состоятся встречи высокого уровня, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства. В международном аэропорту "Звартноц" Кавелашвили встретит вице-премьер Армении Тигран Хачатурян. В рамках визита президента Грузии в своем дворце примет его армянский коллега Ваагн Хачатурян. Запланирована встреча президентов двух стран как тет-а-тет, так и в расширенном формате, после чего Кавелашвили и Хачатурян выступят с совместными заявлениями для СМИ. В рамках официального визита Кавелашвили также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Патриархом всех армян Гарегином II. В состав грузинской делегации входят глава администрации президента Кетеван Квиникадзе, замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, а также депутаты Самвел Манукян, Сумбат Кюрегян и советник президента по международным отношениям Лука Эхвая. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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