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Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы
Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы
Sputnik Грузия
Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T18:13+0400
2025-04-28T18:13+0400
2025-04-28T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", – отмечается в заявлении.Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин, москва, 80 лет победы в великой отечественной войне, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, владимир путин, москва, 80 лет победы в великой отечественной войне, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы
Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", – говорится в заявлении.
На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", – отмечается в заявлении.
Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.