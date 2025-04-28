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Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы

Sputnik Грузия

Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T18:13+0400

2025-04-28T18:13+0400

2025-04-28T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", – отмечается в заявлении.Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, владимир путин, москва, 80 лет победы в великой отечественной войне, украина, обострение ситуации вокруг украины