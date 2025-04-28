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Стрельба в Гори: погиб молодой мужчина

Стрельба в Гори: погиб молодой мужчина

Sputnik Грузия

По неподтвержденной информации, жертвами нападения стали отец и сын 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один человек был убит, а другой ранен в результате стрельбы в городе Гори (регион Шида Картли), в торговом центре "Галерея", сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По имеющейся информации, владелец одного из магазинов открыл стрельбу в торговом центре. В результате стрельбы 30-летний мужчина погиб на месте, а его отец был доставлен в больницу. По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое.Другие детали происшествия, а также причина конфликта на данном этапе неизвестны. По данным МВД, по факту инцидента начато расследование по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Обвиняемый задержан по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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