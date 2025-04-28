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Стрельба в Гори: погиб молодой мужчина
Стрельба в Гори: погиб молодой мужчина
Sputnik Грузия
По неподтвержденной информации, жертвами нападения стали отец и сын 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T11:42+0400
2025-04-28T11:42+0400
2025-04-28T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один человек был убит, а другой ранен в результате стрельбы в городе Гори (регион Шида Картли), в торговом центре "Галерея", сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По имеющейся информации, владелец одного из магазинов открыл стрельбу в торговом центре. В результате стрельбы 30-летний мужчина погиб на месте, а его отец был доставлен в больницу. По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое.Другие детали происшествия, а также причина конфликта на данном этапе неизвестны. По данным МВД, по факту инцидента начато расследование по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Обвиняемый задержан по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, шида картли, гори
происшествия, новости, грузия, шида картли, гори
Стрельба в Гори: погиб молодой мужчина
11:42 28.04.2025 (обновлено: 12:25 28.04.2025)
По неподтвержденной информации, жертвами нападения стали отец и сын
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один человек был убит, а другой ранен в результате стрельбы в городе Гори (регион Шида Картли), в торговом центре "Галерея", сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По имеющейся информации, владелец одного из магазинов открыл стрельбу в торговом центре. В результате стрельбы 30-летний мужчина погиб на месте, а его отец был доставлен в больницу. По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое.
Другие детали происшествия, а также причина конфликта на данном этапе неизвестны.
По данным МВД, по факту инцидента начато расследование по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Обвиняемый задержан по горячим следам.