https://sputnik-georgia.ru/20250428/tsulukiani-prosit-parlament-prodlit-srok-raboty-vremennoy-sledstvennoy-komissii-293078689.html

Цулукиани просит парламент продлить срок работы временной следственной комиссии

Цулукиани просит парламент продлить срок работы временной следственной комиссии

Sputnik Грузия

С 13 февраля комиссия провела 17 заседаний, было опрошено 55 человек, из них 30 – в качестве потерпевших 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T23:01+0400

2025-04-28T23:01+0400

2025-04-29T00:43+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Временная следственная комиссия, созданная при парламенте Грузии для расследования преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение", ходатайствует бюро о продлении срока работы еще на месяц – до 5 июня, заявила председатель следственной комиссии Теа Цулукиани. Созданная 5 февраля 2025 года временная следственная комиссия расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012–2013 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Уклонившимся от явки грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. По ее словам, комиссия должна отчитаться перед парламентом о проделанной работе и состоявшихся заседаниях. С 13 февраля комиссия провела 17 заседаний, было опрошено 55 человек, из них 30 – в качестве потерпевших. В число опрошенных не вошли те лица, которые отказались являться на заседание. По ее словам, в настоящее время ведется работа по написанию проекта заключения комиссии, уже составлено более 100 страниц, в первую очередь по фактам пыток и бесчеловечного обращения. Тбилисский горсуд уже обязал выплатить залог за неявку на заседание комиссии лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, экс-главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", одного из лидеров партии "Ахали" Нику Гварамия, лидеров партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Геория Вашадзе. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия