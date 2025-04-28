https://sputnik-georgia.ru/20250428/ubiystvo-v-gori-vtoraya-zhertva-napadavshego-skonchalas-v-bolnitse-293075054.html

Убийство в Гори: вторая жертва нападавшего скончалась в больнице

Убийство в Гори: вторая жертва нападавшего скончалась в больнице

Sputnik Грузия

Конфликт между Ахалкаци и Цациашвили начался в Лило и в итоге закончился двойным убийством 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T14:43+0400

2025-04-28T14:43+0400

2025-04-28T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мужчина, который был ранен в результате стрельбы в торговом центре "Галерея" в городе Гори (регион Шида Картли), скончался в больнице, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По имеющейся информации, владелец одного из магазинов открыл стрельбу в торговом центре: 32-летний мужчина погиб на месте, а его 55-летний отец был доставлен в больницу. У мужчины было несколько огнестрельных ранений, одно из которых – в области сердца. Инцидент произошел утром в понедельник в районе Цминда Цхали. По информации МВД, полиция уже задержала подозреваемого 50-летнего мужчину по горячим следам. Как рассказывают очевидцы, подозреваемый Серго Ахалкаци сначала вывел отца Давида Цациашвили из торгового центра. А после того, как мужчина не вернулся, на его поиски пошел сын, 32-летний Георгий Цациашвили. По словам очевидцев, именно тогда задержанный открыл огонь по молодому человеку, а затем его следующей целью стал Давид Цациашвили. Что касается мотива преступления, по предварительным данным, он был связан с бизнес-деятельностью убитых и задержанного – отец и сын Цациашвили, а также Серго Ахалкаци торговали рядом в одном торговом центре. Конфликт между Ахалкаци и Цациашвили начался в Лило, где Ахалкаци поссорился с Цациашвили. Ссора продолжилась утром и в итоге закончилась двойным убийством. МВД ведет расследование по факту покушения на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах. Задержанному грозит лишение свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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