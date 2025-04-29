https://sputnik-georgia.ru/20250429/gruziya-smozhet-vypolnit-rol-posrednika-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey---politolog-293093240.html

Грузия сможет выполнить роль посредника между Азербайджаном и Арменией - политолог

Грузия сможет выполнить роль посредника между Азербайджаном и Арменией - политолог

Sputnik Грузия

У Грузии есть все возможности и ресурсы для того, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, считает грузинский... 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T20:27+0400

2025-04-29T20:27+0400

2025-04-29T20:27+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

грузия

армения

васо капанадзе

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1d/293093067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8b91ded6980aa5433a415c1d1b490cb.jpg

Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия может сыграть весомую роль в деле укрепления отношений c этими странами, а также взять на себя важную роль миротворца. И Армения, и Азербайджан являются стратегическими партнерами Грузии - это является главной предпосылкой того, чтобы наша страна сыграла ключевую роль в вопросе сближения этих государств между собой", - заявил Капанадзе.Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, армения, васо капанадзе, экспертное мнение, видео