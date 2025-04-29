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Грузия сможет выполнить роль посредника между Азербайджаном и Арменией - политолог
Грузия сможет выполнить роль посредника между Азербайджаном и Арменией - политолог
Sputnik Грузия
У Грузии есть все возможности и ресурсы для того, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, считает грузинский... 29.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-29T20:27+0400
2025-04-29T20:27+0400
2025-04-29T20:27+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия может сыграть весомую роль в деле укрепления отношений c этими странами, а также взять на себя важную роль миротворца. И Армения, и Азербайджан являются стратегическими партнерами Грузии - это является главной предпосылкой того, чтобы наша страна сыграла ключевую роль в вопросе сближения этих государств между собой", - заявил Капанадзе.Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, армения, васо капанадзе, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, армения, васо капанадзе, экспертное мнение, видео
Грузия сможет выполнить роль посредника между Азербайджаном и Арменией - политолог
У Грузии есть все возможности и ресурсы для того, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, считает грузинский политолог Васо Капанадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия может сыграть весомую роль в деле укрепления отношений c этими странами, а также взять на себя важную роль миротворца. И Армения, и Азербайджан являются стратегическими партнерами Грузии - это является главной предпосылкой того, чтобы наша страна сыграла ключевую роль в вопросе сближения этих государств между собой", - заявил Капанадзе.
Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.