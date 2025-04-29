https://sputnik-georgia.ru/20250429/obyazatelnaya-registratsiya-gidov-v-gruzii-vnov-otlozhena-293079100.html

Обязательная регистрация гидов в Грузии вновь отложена

Обязательная регистрация гидов в Грузии вновь отложена

Sputnik Грузия

Согласно закону, принятому в 2023 году, все гиды были обязаны регистрироваться в Реестре экономической деятельности 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T18:48+0400

2025-04-29T18:48+0400

2025-04-29T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Обязательная регистрация гидов в Грузии, в том числе иностранных, отложена до 1 июня 2026 года. Соответствующие поправки внесены в закон "О туризме", который уже зарегистрирован для рассмотрения в парламенте. Согласно закону, принятому в 2023 году, все гиды были обязаны регистрироваться в Реестре экономической деятельности, а их работа без регистрации должна была караться штрафом в размере 500 лари с 1 января 2025 года. Однако в декабре прошлого года его введение было отложено на полгода, до 1 июня. Туризм в Грузии стабильно развивается после резкого спада во время пандемии COVID-19. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 31 марта 2025 года составили 826 миллионов долларов, что на 2,3% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3%. В этот период Грузия приняла около 1,3 миллиона международных путешественников (+1,1%), из которых 959 тысяч – туристы (+2,2%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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