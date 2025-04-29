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Отношения Грузии с Арменией на историческом максимуме – посол

Отношения Грузии с Арменией на историческом максимуме – посол

Sputnik Грузия

Президент Грузии в рамках официального визита в Ереван встретится с премьером Армении и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II 29.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Отношения между Арменией и Грузией действительно находятся на историческом максимуме, заявил посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе, комментируя официальный визит президента страны Михаила Кавелашвили в Ереван. В эти минуты главу грузинского государства в президентском дворце принимает армянский коллега Ваагн Хачатурян. Запланирована встреча президентов двух стран как тет-а-тет, так и в расширенном формате, после чего Кавелашвили и Хачатурян выступят с совместными заявлениями для СМИ. Накануне премьер Армении на встрече со своим эстонским коллегой Кристеном Михалем заявил, что армянские власти намерены еще больше улучшить отношения с Грузией. При этом Пашинян отметил, что власти Армении не намерены нагнетать, разрывать, портить отношения с Россией. "Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами. Мы хотим урегулировать отношения с региональными странами – Азербайджаном и Турцией, еще больше улучшить отношения с Грузией и Ираном, углублять отношения с ЕС", – завил Пашинян. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, ереван, михаил кавелашвили, никол пашинян, гарегин ii, тбилиси