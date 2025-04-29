https://sputnik-georgia.ru/20250429/parlament-vengrii-progolosoval-za-ee-vykhod-iz-mus-293088687.html

Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из МУС

Sputnik Грузия

Венгрия отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета, заявил глава МИД 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T16:28+0400

2025-04-29T16:28+0400

2025-04-29T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС).Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую."Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", – написал Сийярто в соцсети X.Международный уголовный судМУС – это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, который официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Он учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Римский статут подписали 137 стран, однако ратифицировали его только 124 государства.Сфера его компетенции – преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.МУС иногда путают с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге. Однако у них разная компетенция. МУС не входит в официальные структуры ООН.Юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты: Россия, США, Индия, Китай, Турция, Беларусь, Азербайджан, Индонезия, Египет, Казахстан, Иран, Саудовская Аравия и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, мус, оон