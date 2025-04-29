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Сборная Грузии по хоккею стала лидером группы на чемпионате мира
Сборная Грузии по хоккею стала лидером группы на чемпионате мира
Sputnik Грузия
Со сборной Болгарии Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения 29.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-29T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой со счетом 5:0 обыграла сборную хозяев чемпионата мира (сборную Новой Зеландии) и стала единоличным лидером группы B второго дивизиона, набрав шесть очков. Лучшим игроком матча стал Тимур Бешаров, забивший две шайбы. На старте чемпионата грузинские хоккеисты обыграли Исландию со счетом 4:0. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча. Грузия встретится с Болгарией 30 апреля, Тайванем 2 мая и Таиландом 3 мая. Со сборной Болгарией Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения. Победитель по итогам чемпионата выйдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира. Федерация хоккея Грузии была основана в 2004 году при участии Дениса Давыдова и Лаши Цагареишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, болгария, новая зеландия, хоккей
спорт, грузия, новости, болгария, новая зеландия, хоккей

Сборная Грузии по хоккею стала лидером группы на чемпионате мира

16:59 29.04.2025
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2025
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
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Со сборной Болгарии Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой со счетом 5:0 обыграла сборную хозяев чемпионата мира (сборную Новой Зеландии) и стала единоличным лидером группы B второго дивизиона, набрав шесть очков.
Лучшим игроком матча стал Тимур Бешаров, забивший две шайбы.
На старте чемпионата грузинские хоккеисты обыграли Исландию со счетом 4:0. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча. Грузия встретится с Болгарией 30 апреля, Тайванем 2 мая и Таиландом 3 мая.
Со сборной Болгарией Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения.
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19 сентября 2024, 12:52
Победитель по итогам чемпионата выйдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира.
Федерация хоккея Грузии была основана в 2004 году при участии Дениса Давыдова и Лаши Цагареишвили.
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