https://sputnik-georgia.ru/20250429/sbornaya-gruzii-po-khokkeyu-stala-liderom-gruppy-na-chempionate-mira-293087095.html

Сборная Грузии по хоккею стала лидером группы на чемпионате мира

Сборная Грузии по хоккею стала лидером группы на чемпионате мира

Sputnik Грузия

Со сборной Болгарии Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T16:59+0400

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2025-04-29T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой со счетом 5:0 обыграла сборную хозяев чемпионата мира (сборную Новой Зеландии) и стала единоличным лидером группы B второго дивизиона, набрав шесть очков. Лучшим игроком матча стал Тимур Бешаров, забивший две шайбы. На старте чемпионата грузинские хоккеисты обыграли Исландию со счетом 4:0. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча. Грузия встретится с Болгарией 30 апреля, Тайванем 2 мая и Таиландом 3 мая. Со сборной Болгарией Грузия встречалась уже шесть раз – три победы, три поражения. Победитель по итогам чемпионата выйдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира. Федерация хоккея Грузии была основана в 2004 году при участии Дениса Давыдова и Лаши Цагареишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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