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Безвиз, торговля и авиасообщение – вот это партнерство с США, которого ждет Грузия

Безвиз, торговля и авиасообщение – вот это партнерство с США, которого ждет Грузия

Sputnik Грузия

Желание развивать грузино-американское стратегическое партнерство должно исходить не только от Грузии, но и от США. Так считает политолог Васо Капанадзе 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T17:00+0400

2025-04-30T17:00+0400

2025-04-30T18:00+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, подлинное стратегическое партнерство включает в себя безвизовый режим, свободную торговлю и прямое авиасообщение."Только в таком случае это целесообразно называть “партнерством”", – отметил Капанадзе.Он также подчеркнул, что для восстановления отношений между двумя странами США должны снять санкции с основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

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