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Безвиз, торговля и авиасообщение – вот это партнерство с США, которого ждет Грузия
Безвиз, торговля и авиасообщение – вот это партнерство с США, которого ждет Грузия
Sputnik Грузия
Желание развивать грузино-американское стратегическое партнерство должно исходить не только от Грузии, но и от США. Так считает политолог Васо Капанадзе 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T17:00+0400
2025-04-30T17:00+0400
2025-04-30T18:00+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, подлинное стратегическое партнерство включает в себя безвизовый режим, свободную торговлю и прямое авиасообщение."Только в таком случае это целесообразно называть “партнерством”", – отметил Капанадзе.Он также подчеркнул, что для восстановления отношений между двумя странами США должны снять санкции с основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
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мультимедиа, грузия, политика, сша, васо капанадзе, бидзина иванишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, грузия, политика, сша, васо капанадзе, бидзина иванишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Безвиз, торговля и авиасообщение – вот это партнерство с США, которого ждет Грузия
17:00 30.04.2025 (обновлено: 18:00 30.04.2025)
Желание развивать грузино-американское стратегическое партнерство должно исходить не только от Грузии, но и от США. Так считает политолог Васо Капанадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По его словам, подлинное стратегическое партнерство включает в себя безвизовый режим, свободную торговлю и прямое авиасообщение.
"Только в таком случае это целесообразно называть “партнерством”", – отметил Капанадзе.
Он также подчеркнул, что для восстановления отношений между двумя странами США должны снять санкции с основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.