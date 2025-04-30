https://sputnik-georgia.ru/20250430/gruziya-khochet-igrat-rol-krupnogo-regionalnogo-igroka--politolog-293113025.html

Грузия хочет играть роль крупного регионального игрока – политолог

Грузия хочет играть роль крупного регионального игрока – политолог

Sputnik Грузия

Грузия хочет стать посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном, чтобы таким образом утвердить свою роль в качестве ключевого игрока в регионе на... 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T11:47+0400

2025-04-30T11:47+0400

2025-04-30T15:47+0400

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.“Визит господина Кавелашвили в Армению связан с попытками играть некую крупную региональную роль. Эта крупная региональная роль называется посредник по урегулированию”, – подчеркнул Новиков.Кавелашвили прибыл в Ереван 29 апреля. В рамках визита он также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.

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грузия, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, гарегин ii, видео, мультимедиа, видео