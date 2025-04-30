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Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена в первом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 236 лари 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T09:01+0400
2025-04-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 11,5%, при этом по сравнению с третьим кварталом 2024 года цены выросли на 2,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 57,6%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, выросли на 2,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2024 года – выросли на 10,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2024 года выросли на 1,8%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2024 года –выросли на 13,5%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 236 лари, белого – 3 582, а зеленого – 4 288.В первом квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 2 849 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 289 лари, а зеленый каркас – 3 926 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,75 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
09:01 30.04.2025 (обновлено: 09:09 30.04.2025)
Средняя цена в первом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 236 лари
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 11,5%, при этом по сравнению с третьим кварталом 2024 года цены выросли на 2,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 57,6%.
Согласно данным
"Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, выросли на 2,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2024 года – выросли на 10,9%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
6 769
Ваке
5 880
Чугурети
4 456
Сабуртало
4 297
Дидубе
4 025
Крцаниси
3 979
Надзаладеви
3 866
Исани
3 819
Глдани
3 652
Самгори
3 528
Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2024 года выросли на 1,8%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2024 года –выросли на 13,5%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 687
Ваке
4 138
Дидубе
3 858
Сабуртало
3 567
Исани
3 172
Чугурети
2 954
Крцаниси
2 903
Самгори
2 780
Глдани
2 767
Надзаладеви
2 767
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 236 лари, белого – 3 582, а зеленого – 4 288.
В первом квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 2 849 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 289 лари, а зеленый каркас – 3 926 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,75 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.