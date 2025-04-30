Крупный пожар в Тбилиси уничтожил бывший "Боржомский вокзал" – фото
Впервые за последнее время в столице Грузии произошел очень крупный пожар на торговом объекте.
Впервые за последнее время в столице Грузии произошел очень крупный пожар на торговом объекте.
Огонь вспыхнул в 6 утра в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре Тбилиси.
Огонь вспыхнул в 6 утра в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре Тбилиси.
На тушение пожара было направлено около 30 пожарных расчетов.
На тушение пожара было направлено около 30 пожарных расчетов.
Торговцы и владельцы магазинов и складов с раннего утра пытались спасти товары и свои вещи из огня.
Торговцы и владельцы магазинов и складов с раннего утра пытались спасти товары и свои вещи из огня.
В здании бывшего "Боржомского вокзала" находились десятки магазинов и складов.
В здании бывшего "Боржомского вокзала" находились десятки магазинов и складов.
Там продавались и хранились одежда и обувь, бытовая электроника, домашняя утварь, школьные принадлежности, краски, книги, продукты и другие товары.
Там продавались и хранились одежда и обувь, бытовая электроника, домашняя утварь, школьные принадлежности, краски, книги, продукты и другие товары.
Уже известна площадь территории, которая была уничтожена огнем – около 15 тыс. квадратных метров.
Уже известна площадь территории, которая была уничтожена огнем – около 15 тыс. квадратных метров.
Но размер ущерба еще предстоит выяснить экспертам.
Но размер ущерба еще предстоит выяснить экспертам.
Также следствие должно установить причины пожара.
Также следствие должно установить причины пожара.
К счастью, обошлось без жертв. В момент, когда произошло возгорание, в здании и на прилегающей территории рынка еще не началась торговля.
К счастью, обошлось без жертв. В момент, когда произошло возгорание, в здании и на прилегающей территории рынка еще не началась торговля.
Скорее всего, после этого пожара здание бывшего "Боржомского вокзала" будет демонтировано.
Скорее всего, после этого пожара здание бывшего "Боржомского вокзала" будет демонтировано.
Вряд ли оно подлежит восстановлению. Часть перекрытий обрушилась в результате пожара.
Вряд ли оно подлежит восстановлению. Часть перекрытий обрушилась в результате пожара.
Рядом со сгоревшим зданием бывшего "Боржомского вокзала" был ранее расположен крупный торговый центр "Детский мир".
Рядом со сгоревшим зданием бывшего "Боржомского вокзала" был ранее расположен крупный торговый центр "Детский мир".
Здание ТЦ "Детский мир" было уничтожено сильным пожаром в январе 2017 года, и с тех пор эта территория фактически пустует и пока не застроена.
Здание ТЦ "Детский мир" было уничтожено сильным пожаром в январе 2017 года, и с тех пор эта территория фактически пустует и пока не застроена.