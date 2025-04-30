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Крупный пожар в Тбилиси уничтожил бывший "Боржомский вокзал" – фото
Крупный пожар в Тбилиси уничтожил бывший "Боржомский вокзал" – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси в шесть утра вспыхнул пожар в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре грузинской столицы. 30.04.2025, Sputnik Грузия
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Сильный пожар практически полностью уничтожил огромное здание. Сгорело более 15 тыс. кв. метров. В тушении пожара принимали участие около 30 пожарных расчетов.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, тбилиси, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, тбилиси, фото

Крупный пожар в Тбилиси уничтожил бывший "Боржомский вокзал" – фото

16:55 30.04.2025 (обновлено: 17:57 30.04.2025)
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В Тбилиси в шесть утра вспыхнул пожар в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре грузинской столицы.
Сильный пожар практически полностью уничтожил огромное здание. Сгорело более 15 тыс. кв. метров. В тушении пожара принимали участие около 30 пожарных расчетов.
© photo: Sputnik / Stringer

Впервые за последнее время в столице Грузии произошел очень крупный пожар на торговом объекте.

Впервые за последнее время в столице Грузии произошел очень крупный пожар на торговом объекте. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Впервые за последнее время в столице Грузии произошел очень крупный пожар на торговом объекте.

© photo: Sputnik / Stringer

Огонь вспыхнул в 6 утра в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре Тбилиси.

Огонь вспыхнул в 6 утра в здании бывшего &quot;Боржомского вокзала&quot; в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Огонь вспыхнул в 6 утра в здании бывшего "Боржомского вокзала" в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На тушение пожара было направлено около 30 пожарных расчетов.

На тушение пожара было направлено около 30 пожарных расчетов. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

На тушение пожара было направлено около 30 пожарных расчетов.

© photo: Sputnik / Stringer

Торговцы и владельцы магазинов и складов с раннего утра пытались спасти товары и свои вещи из огня.

Торговцы и владельцы магазинов и складов с раннего утра пытались спасти товары и свои вещи из огня. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Торговцы и владельцы магазинов и складов с раннего утра пытались спасти товары и свои вещи из огня.

© photo: Sputnik / Stringer

В здании бывшего "Боржомского вокзала" находились десятки магазинов и складов.

В здании бывшего &quot;Боржомского вокзала&quot; находились десятки магазинов и складов. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

В здании бывшего "Боржомского вокзала" находились десятки магазинов и складов.

© photo: Sputnik / Stringer

Там продавались и хранились одежда и обувь, бытовая электроника, домашняя утварь, школьные принадлежности, краски, книги, продукты и другие товары.

Там продавались и хранились одежда и обувь, бытовая электроника, домашняя утварь, школьные принадлежности, краски, книги, продукты и другие товары. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Там продавались и хранились одежда и обувь, бытовая электроника, домашняя утварь, школьные принадлежности, краски, книги, продукты и другие товары.

© photo: Sputnik / Stringer

Уже известна площадь территории, которая была уничтожена огнем – около 15 тыс. квадратных метров.

Уже известна площадь территории, которая была уничтожена огнем – около 15 тыс. квадратных метров. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Уже известна площадь территории, которая была уничтожена огнем – около 15 тыс. квадратных метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Но размер ущерба еще предстоит выяснить экспертам.

Но размер ущерба еще предстоит выяснить экспертам. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но размер ущерба еще предстоит выяснить экспертам.

© photo: Sputnik / Stringer

Также следствие должно установить причины пожара.

Также следствие должно установить причины пожара. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Также следствие должно установить причины пожара.

© photo: Sputnik / Stringer

К счастью, обошлось без жертв. В момент, когда произошло возгорание, в здании и на прилегающей территории рынка еще не началась торговля.

К счастью, обошлось без жертв. В момент, когда произошло возгорание, в здании и на прилегающей территории рынка еще не началась торговля. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

К счастью, обошлось без жертв. В момент, когда произошло возгорание, в здании и на прилегающей территории рынка еще не началась торговля.

© photo: Sputnik / Stringer

Скорее всего, после этого пожара здание бывшего "Боржомского вокзала" будет демонтировано.

Скорее всего, после этого пожара здание бывшего &quot;Боржомского вокзала&quot; будет демонтировано. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Скорее всего, после этого пожара здание бывшего "Боржомского вокзала" будет демонтировано.

© photo: Sputnik / Stringer

Вряд ли оно подлежит восстановлению. Часть перекрытий обрушилась в результате пожара.

Вряд ли оно подлежит восстановлению. Часть перекрытий обрушилась в результате пожара. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Вряд ли оно подлежит восстановлению. Часть перекрытий обрушилась в результате пожара.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом со сгоревшим зданием бывшего "Боржомского вокзала" был ранее расположен крупный торговый центр "Детский мир".

Рядом со сгоревшим зданием бывшего &quot;Боржомского вокзала&quot; был ранее расположен крупный торговый центр &quot;Детский мир&quot;. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом со сгоревшим зданием бывшего "Боржомского вокзала" был ранее расположен крупный торговый центр "Детский мир".

© photo: Sputnik / Stringer

Здание ТЦ "Детский мир" было уничтожено сильным пожаром в январе 2017 года, и с тех пор эта территория фактически пустует и пока не застроена.

Здание ТЦ &quot;Детский мир&quot; было уничтожено сильным пожаром в январе 2017 года, и с тех пор эта территория фактически пустует и пока не застроена. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Здание ТЦ "Детский мир" было уничтожено сильным пожаром в январе 2017 года, и с тех пор эта территория фактически пустует и пока не застроена.

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