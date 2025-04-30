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Огонь уничтожил склады и магазины на Вокзальной площади в Тбилиси – видео
Огонь уничтожил склады и магазины на Вокзальной площади в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
В результате крупного пожара на Вокзальной площади в столице Грузии были уничтожены помещения, которые находились в здании бывшего "Боржомского вокзала" 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T15:45+0400
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Огонь вспыхнул в шесть утра и быстро охватил все здание и прилегающую к нему территорию. Пожаром оказалось уничтожено больше 14 тыс. кв. метров торговых площадей.Сгорели десятки частных магазинов и склады, где хранились различные товары – одежда и обувь, электроника, бумажные изделия и книги, школьные принадлежности, различные продукты.Объем ущерба еще только предстоит подсчитать, как и количество тех, кто пострадал от пожара. В ликвидации возгорания участвовало 30 пожарных расчетов. В течение четырех часов пожарным удалось локализовать и потушить крупный пожар. Однако здание и находившиеся в нем торговые объекты практически полностью сгорели.Причины пожара должно установить следствие. Что будет построено на месте сгоревшего здания, покажет время. Рядом находится пустующая территория, где находился ТЦ "Детский мир", уничтоженный пожаром в 2017 году. Тогда его тушили 9 часов и, несмотря на усилия пожарных, большое здание полностью сгорело.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, тбилиси, видео

Огонь уничтожил склады и магазины на Вокзальной площади в Тбилиси – видео

15:45 30.04.2025 (обновлено: 15:54 30.04.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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В результате крупного пожара на Вокзальной площади в столице Грузии были уничтожены помещения, которые находились в здании бывшего "Боржомского вокзала"
Огонь вспыхнул в шесть утра и быстро охватил все здание и прилегающую к нему территорию. Пожаром оказалось уничтожено больше 14 тыс. кв. метров торговых площадей.

Сгорели десятки частных магазинов и склады, где хранились различные товары – одежда и обувь, электроника, бумажные изделия и книги, школьные принадлежности, различные продукты.

Объем ущерба еще только предстоит подсчитать, как и количество тех, кто пострадал от пожара. В ликвидации возгорания участвовало 30 пожарных расчетов.

В течение четырех часов пожарным удалось локализовать и потушить крупный пожар. Однако здание и находившиеся в нем торговые объекты практически полностью сгорели.

Причины пожара должно установить следствие. Что будет построено на месте сгоревшего здания, покажет время.

Рядом находится пустующая территория, где находился ТЦ "Детский мир", уничтоженный пожаром в 2017 году. Тогда его тушили 9 часов и, несмотря на усилия пожарных, большое здание полностью сгорело.
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