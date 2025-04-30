https://sputnik-georgia.ru/20250430/ogon-unichtozhil-sklady-i-magaziny-na-vokzalnoy-ploschadi-v-tbilisi---video-293112919.html

Огонь уничтожил склады и магазины на Вокзальной площади в Тбилиси – видео

Огонь уничтожил склады и магазины на Вокзальной площади в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

В результате крупного пожара на Вокзальной площади в столице Грузии были уничтожены помещения, которые находились в здании бывшего "Боржомского вокзала" 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T15:45+0400

2025-04-30T15:45+0400

2025-04-30T15:54+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

пожар

пожар в центре тбилиси

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293112562_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9fdbcfab640a81dc1832ca11944c8f45.jpg

Огонь вспыхнул в шесть утра и быстро охватил все здание и прилегающую к нему территорию. Пожаром оказалось уничтожено больше 14 тыс. кв. метров торговых площадей.Сгорели десятки частных магазинов и склады, где хранились различные товары – одежда и обувь, электроника, бумажные изделия и книги, школьные принадлежности, различные продукты.Объем ущерба еще только предстоит подсчитать, как и количество тех, кто пострадал от пожара. В ликвидации возгорания участвовало 30 пожарных расчетов. В течение четырех часов пожарным удалось локализовать и потушить крупный пожар. Однако здание и находившиеся в нем торговые объекты практически полностью сгорели.Причины пожара должно установить следствие. Что будет построено на месте сгоревшего здания, покажет время. Рядом находится пустующая территория, где находился ТЦ "Детский мир", уничтоженный пожаром в 2017 году. Тогда его тушили 9 часов и, несмотря на усилия пожарных, большое здание полностью сгорело.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, тбилиси, видео