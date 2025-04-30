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Отношениям России и Грузии нужен новый посредник – эксперт

Отношениям России и Грузии нужен новый посредник – эксперт

Sputnik Грузия

Сменить посредника в отношениях между Россией и Грузией было бы целесообразно, поскольку Швейцария давно перестала быть нейтральной и проводит недружественную... 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T16:47+0400

2025-04-30T16:47+0400

2025-04-30T18:26+0400

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Об этом заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов. Он высказался в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Давно уже звучат предложения о том, что переговоры необходимо перенести из Женевы, скажем, в Минск – ведь с Минском и у Грузии, и у России хорошие отношения", – заявил Крылов.Между Грузией и Россией отсутствуют дипломатические отношения. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодняшний день диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а также через регулярные встречи в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ и главы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия в настоящее время является вторым по объему торговым партнером Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции составила 10,8%, а импорт из России занял 11,2% от общего объема ввезенных товаров.

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