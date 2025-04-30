https://sputnik-georgia.ru/20250430/polshaga-do-finala--golevaya-peredacha-kvaratskheliya-pomogla-pszh-obygrat-arsenal-293122221.html
Полшага до финала – голевая передача Кварацхелия помогла "ПСЖ" обыграть "Арсенал"
Полшага до финала – голевая передача Кварацхелия помогла "ПСЖ" обыграть "Арсенал"
Sputnik Грузия
Среди игроков обеих команд лучший показатель в первой половине матча был у Кварацхелия – 8,2 очка 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T18:48+0400
2025-04-30T18:48+0400
2025-04-30T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Быстрый гол Усмана Дембеле с передачи грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в ворота "Арсенала" принес парижанам победу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов – 1:0. В матче, проходившем на стадионе "Эмирейтс", Кварацхелия вышел в стартовом составе французской команды и выделился с самого начала игры. На четвертой минуте Квара нашел точным пасом Усмана Дембеле возле штрафной. Француз пробил с ходу и точным ударом открыл счет. Вскоре Кварацхелия грубо остановили в штрафной, но рука защитника "Арсенала" Тимбера не показалась судье достаточно веским доводом для 11-метрового. "Арсенал" хорошо начал второй тайм и забил гол на 47-й минуте благодаря удару испанского полузащитника Микеля Мерино. Но после видеоповтора гол отменили из-за положения "вне игры". Что касается Кварацхелия, то во втором тайме он дважды нанес удары по воротам, но не попал в створ. Ответный матч состоится 7 мая на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. "Ответный матч будет очень сложным... В полуфинале необходимо, чтобы каждый игрок выступал на высоком уровне", – сказал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Во втором полуфинале в среду сыграют каталонская "Барселона" и миланский "Интер". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, хвича кварацхелия, спорт, париж
футбол, хвича кварацхелия, спорт, париж
Полшага до финала – голевая передача Кварацхелия помогла "ПСЖ" обыграть "Арсенал"
Среди игроков обеих команд лучший показатель в первой половине матча был у Кварацхелия – 8,2 очка
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Быстрый гол Усмана Дембеле с передачи грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в ворота "Арсенала" принес парижанам победу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов – 1:0.
В матче, проходившем на стадионе "Эмирейтс", Кварацхелия вышел в стартовом составе французской команды и выделился с самого начала игры. На четвертой минуте Квара нашел точным пасом Усмана Дембеле возле штрафной. Француз пробил с ходу и точным ударом открыл счет.
Вскоре Кварацхелия грубо остановили в штрафной, но рука защитника "Арсенала" Тимбера не показалась судье достаточно веским доводом для 11-метрового.
"Арсенал" хорошо начал второй тайм и забил гол на 47-й минуте благодаря удару испанского полузащитника Микеля Мерино. Но после видеоповтора гол отменили из-за положения "вне игры".
Что касается Кварацхелия, то во втором тайме он дважды нанес удары по воротам, но не попал в створ.
Среди игроков обеих команд лучший показатель в первой половине матча был у Кварацхелия – 8,2 очка, но по итогам встречи лучшим игроком назвали португальского полузащитника парижан Витинья.
Ответный матч состоится 7 мая на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. "Ответный матч будет очень сложным... В полуфинале необходимо, чтобы каждый игрок выступал на высоком уровне", – сказал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.
Во втором полуфинале в среду сыграют каталонская "Барселона" и миланский "Интер".