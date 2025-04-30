https://sputnik-georgia.ru/20250430/pozhar-kto-otvechal-za-normy-bezopasnosti-na-privokzalnom-rynke-v-tbilisi-293109599.html

Пожар, кто отвечал за нормы безопасности на привокзальном рынке в Тбилиси

Пожар, кто отвечал за нормы безопасности на привокзальном рынке в Тбилиси

Sputnik Грузия

Огонь уничтожил значительную часть торговых и складских площадей, а полная оценка ущерба будет проведена после следственных мероприятий 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T15:53+0400

2025-04-30T15:53+0400

2025-04-30T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Правовую, техническую и организационную ответственность за работу рынка на привокзальной площади в Тбилиси, на котором вспыхнул сильный пожар, несет субарендатор объекта ООО "Бакани", заявили в АО "Тбилиси Централ". Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду. Учитывая специфику рынка, ООО "Бакани" обеспечило соблюдение на месте пожарных и иных норм безопасности, предусмотренных законодательством Грузии. Из-за пожара на привокзальном рынке были эвакуированы пациенты из близлежащих клиник. На данном этапе пожар потушен. Обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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