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Пожар, кто отвечал за нормы безопасности на привокзальном рынке в Тбилиси
Пожар, кто отвечал за нормы безопасности на привокзальном рынке в Тбилиси
Sputnik Грузия
Огонь уничтожил значительную часть торговых и складских площадей, а полная оценка ущерба будет проведена после следственных мероприятий 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T15:53+0400
2025-04-30T15:53+0400
2025-04-30T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Правовую, техническую и организационную ответственность за работу рынка на привокзальной площади в Тбилиси, на котором вспыхнул сильный пожар, несет субарендатор объекта ООО "Бакани", заявили в АО "Тбилиси Централ". Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду. Учитывая специфику рынка, ООО "Бакани" обеспечило соблюдение на месте пожарных и иных норм безопасности, предусмотренных законодательством Грузии. Из-за пожара на привокзальном рынке были эвакуированы пациенты из близлежащих клиник. На данном этапе пожар потушен. Обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, грузинская железная дорога
грузия, новости, экономика, тбилиси, грузинская железная дорога
Пожар, кто отвечал за нормы безопасности на привокзальном рынке в Тбилиси
Огонь уничтожил значительную часть торговых и складских площадей, а полная оценка ущерба будет проведена после следственных мероприятий
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Правовую, техническую и организационную ответственность за работу рынка на привокзальной площади в Тбилиси, на котором вспыхнул сильный пожар, несет субарендатор объекта ООО "Бакани", заявили в АО "Тбилиси Централ".
Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду.
"Согласно действующему договору аренды, обустройство и функционирование рынка на данной территории с 2021 года осуществляется ООО "Бакани" на основании договора субаренды. Соблюдение всех правовых, технических и обязательных норм, связанных с функционированием рынка, возлагается на непосредственного оператора рынка на основании договора субаренды", – говорится в заявлении.
Учитывая специфику рынка, ООО "Бакани" обеспечило соблюдение на месте пожарных и иных норм безопасности, предусмотренных законодательством Грузии.
"Полная оценка ущерба и установление причин возникновения пожара будут проведены после завершения следственных мероприятий и соответствующего расследования", – говорится в заявлении.
Из-за пожара на привокзальном рынке были эвакуированы пациенты из близлежащих клиник. На данном этапе пожар потушен. Обошлось без жертв.