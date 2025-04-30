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Правящая партия "Грузинская мечта" выберет председателя 7 мая
Правящая партия "Грузинская мечта" выберет председателя 7 мая
Sputnik Грузия
На съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T17:43+0400
2025-04-30T17:43+0400
2025-04-30T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики. По информации пресс-службы партии, на съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, батуми, кутаиси, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи
политика, грузия, новости, батуми, кутаиси, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи
Правящая партия "Грузинская мечта" выберет председателя 7 мая
17:43 30.04.2025 (обновлено: 18:01 30.04.2025)
На съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии.
Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.
По информации пресс-службы партии, на съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии.
Съезд правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пройдет в преддверии выборов в органы местного самоуправления 4 октября. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".
При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов.
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе.
Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.