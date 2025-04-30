https://sputnik-georgia.ru/20250430/pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-vyberet-predsedatelya-7-maya-293122840.html

Правящая партия "Грузинская мечта" выберет председателя 7 мая

Правящая партия "Грузинская мечта" выберет председателя 7 мая

Sputnik Грузия

На съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T17:43+0400

2025-04-30T17:43+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики. По информации пресс-службы партии, на съезде 7 мая также будет оглашен обновленный состав политического совета партии. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, батуми, кутаиси, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи