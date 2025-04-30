https://sputnik-georgia.ru/20250430/prezident-gruzinskie-voennye--garanty-mira-i-bezopasnosti-293118398.html

Президент: грузинские военные – гаранты мира и безопасности

Президент: грузинские военные – гаранты мира и безопасности

Sputnik Грузия

Военные – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее грузинского государства, заявил Кавелашвили 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T16:24+0400

2025-04-30T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские военные являются примером героизма и самоотверженности, а также гарантами безопасности страны и основой для построения сильного и мирного будущего, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на мероприятии, посвященном 34-й годовщине Сил обороны Грузии, на базе в Вазиани (близ Тбилиси). Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию состоялся 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. Как отметил глава грузинского государства, Силы обороны достойно защищали территориальную целостность и свободу Грузии во всех войнах и сражениях. "Военная служба требует мужества, профессионализма и патриотизма. Каждый из вас является примером героизма и самоотверженности, вы – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее нашего государства", – подчеркнул Кавелашвили. Как отметил президент, наряду с восстановлением независимости Грузии были предприняты важные шаги в направлении формирования грузинской армии и ее развития. По словам Кавелашвили, он как Верховный главнокомандующий вооруженными силами Грузии гордится тем, что грузинские солдаты всегда героически и мужественно защищали свою родину. "Помимо обеспечения мира в нашей стране, жизненно важное значение имеет международная безопасность, и я рад, что наши военные внесли важный вклад в поддержание мира во всем мире", – отметил Кавелашвили. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, косово, вазиани, тбилиси, михаил кавелашвили, грузинская армия