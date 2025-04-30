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Президент: грузинские военные – гаранты мира и безопасности
Президент: грузинские военные – гаранты мира и безопасности
Sputnik Грузия
Военные – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее грузинского государства, заявил Кавелашвили 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские военные являются примером героизма и самоотверженности, а также гарантами безопасности страны и основой для построения сильного и мирного будущего, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на мероприятии, посвященном 34-й годовщине Сил обороны Грузии, на базе в Вазиани (близ Тбилиси). Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию состоялся 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. Как отметил глава грузинского государства, Силы обороны достойно защищали территориальную целостность и свободу Грузии во всех войнах и сражениях. "Военная служба требует мужества, профессионализма и патриотизма. Каждый из вас является примером героизма и самоотверженности, вы – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее нашего государства", – подчеркнул Кавелашвили. Как отметил президент, наряду с восстановлением независимости Грузии были предприняты важные шаги в направлении формирования грузинской армии и ее развития. По словам Кавелашвили, он как Верховный главнокомандующий вооруженными силами Грузии гордится тем, что грузинские солдаты всегда героически и мужественно защищали свою родину. "Помимо обеспечения мира в нашей стране, жизненно важное значение имеет международная безопасность, и я рад, что наши военные внесли важный вклад в поддержание мира во всем мире", – отметил Кавелашвили. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, косово, вазиани, тбилиси, михаил кавелашвили, грузинская армия
грузия, политика, новости, косово, вазиани, тбилиси, михаил кавелашвили, грузинская армия
Президент: грузинские военные – гаранты мира и безопасности
16:24 30.04.2025 (обновлено: 17:37 30.04.2025)
Военные – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее грузинского государства, заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские военные являются примером героизма и самоотверженности, а также гарантами безопасности страны и основой для построения сильного и мирного будущего, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на мероприятии, посвященном 34-й годовщине Сил обороны Грузии, на базе в Вазиани (близ Тбилиси).
Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию состоялся 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.
"Наши героические военные, вы – гаранты безопасности Грузии и тот фундамент, на котором мы должны построить сильное и мирное будущее. Хочу пожелать вам здоровья, силы, стойкости и побед. На вашей преданности стоит мирное будущее нашей страны, и я твердо верю, что вместе, совместными усилиями, мы достойно сможем защитить и еще больше укрепить нашу родину", – сказал Кавелашвили.
Как отметил глава грузинского государства, Силы обороны достойно защищали территориальную целостность и свободу Грузии во всех войнах и сражениях.
"Военная служба требует мужества, профессионализма и патриотизма. Каждый из вас является примером героизма и самоотверженности, вы – прочная опора, на которой стоят свобода, суверенитет и мирное будущее нашего государства", – подчеркнул Кавелашвили.
Как отметил президент, наряду с восстановлением независимости Грузии были предприняты важные шаги в направлении формирования грузинской армии и ее развития.
"Я хотел бы с особой гордостью отметить, что сегодня Силы обороны Грузии развиваются прогрессивно, в соответствии с современными стандартами. Мы гордимся тем, что наши военные, обладая новыми возможностями и международным опытом, успешно продолжают традиции и наследие грузинской армии", – заявил президент.
По словам Кавелашвили, он как Верховный главнокомандующий вооруженными силами Грузии гордится тем, что грузинские солдаты всегда героически и мужественно защищали свою родину.
"Помимо обеспечения мира в нашей стране, жизненно важное значение имеет международная безопасность, и я рад, что наши военные внесли важный вклад в поддержание мира во всем мире", – отметил Кавелашвили.
Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали.