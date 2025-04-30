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Приют для бездомных животных построят в Глданском районе Тбилиси

Приют для бездомных животных построят в Глданском районе Тбилиси

Sputnik Грузия

Число бездомных животных в Тбилиси на протяжении многих лет остается большой проблемой 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T20:20+0400

2025-04-30T20:20+0400

2025-04-30T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси построит отвечающий современным стандартам приют для бездомных животных в Глданском районе столицы, рассказал мэр города Каха Каладзе. Число бездомных животных в Тбилиси на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей столицы. Животные оказываются на улице или естественным путем, либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу. В рамках проекта будут обустроены индивидуальные вольеры, лаборатория, операционные блоки, послеоперационное пространство и другая необходимая инфраструктура. "Наряду с этим, как вы знаете, агентство несколько месяцев назад построило центр управления популяцией. Также идет процесс полной реабилитации и оснащения приюта в Варкетили. Все это делается для того, чтобы повысить эффективность работы агентства и стерилизовать как можно больше животных", – отметил Каладзе. Кроме того, по словам мэра, очень распространены случаи, когда хозяева бросают животных на улице, что является основным источником большого количества бездомных животных. Как отметил градоначальник, планируются определенные изменения на законодательном уровне, что поможет решить проблему бездомных животных. На данный момент в Грузии нет закона, регулирующего вопрос владения домашними животными. Единственной мерой является административное или уголовное наказание за жестокое обращение с животными или несоблюдение правил выгула и владения. Власти Грузии в конце 2024 года инициировали в парламент новый закон, но его рассмотрение было отложено из-за разногласий по ряду пунктов, в том числе запрета определенных пород собак и вопроса усыпления животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, собака, собаки