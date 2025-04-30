https://sputnik-georgia.ru/20250430/silnyy-pozhar-na-rynke-v-tbilisi---sosednie-kliniki-sdelali-zayavleniya-293098290.html

Сильный пожар на рынке в Тбилиси - соседние клиники сделали заявления

Сильный пожар на рынке в Тбилиси - соседние клиники сделали заявления

Sputnik Грузия

Площадь возгорания составила около 15 тысяч квадратных метров 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T11:13+0400

2025-04-30T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильное задымление, вызванное пожаром на привокзальном рынке в тбилисском районе Дидубе, создало проблемы в работе близлежащих медицинских учреждений, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал. В тушении пожара, который возник на рынке близ метро "Вокзальная площадь" приблизительно к 6 утра, были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания - около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Как сообщили в грузино-израильской клинике "Хелсикор", из-за пожара запланированные на сегодня процедуры в больнице проводится не будут, а все пациенты распределены по другим медучреждениям. Для получения дополнительной информации администрация больницы рекомендует заинтересованным лицам обращаться на горячую линию клиники - 574 060 533. Из-за пожара и задымления, распространившегося на близлежащие улицы, приостановлен амбулаторный прием пациентов и в Клинике Тодуа. На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности. В случае необходимости филиалы клиники Тодуа в районах Дигоми и Вера смогут принять пациентов, которые планировали прийти в отделение клиники в Дидубе. По словам торговцев, сгорели вещевые склады с одеждой секонд хенд, склады овощей и фруктов. На данном этапе продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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