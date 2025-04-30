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Сильный пожар на рынке в Тбилиси - соседние клиники сделали заявления
Сильный пожар на рынке в Тбилиси - соседние клиники сделали заявления
Sputnik Грузия
Площадь возгорания составила около 15 тысяч квадратных метров 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T11:13+0400
2025-04-30T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильное задымление, вызванное пожаром на привокзальном рынке в тбилисском районе Дидубе, создало проблемы в работе близлежащих медицинских учреждений, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал. В тушении пожара, который возник на рынке близ метро "Вокзальная площадь" приблизительно к 6 утра, были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания - около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Как сообщили в грузино-израильской клинике "Хелсикор", из-за пожара запланированные на сегодня процедуры в больнице проводится не будут, а все пациенты распределены по другим медучреждениям. Для получения дополнительной информации администрация больницы рекомендует заинтересованным лицам обращаться на горячую линию клиники - 574 060 533. Из-за пожара и задымления, распространившегося на близлежащие улицы, приостановлен амбулаторный прием пациентов и в Клинике Тодуа. На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности. В случае необходимости филиалы клиники Тодуа в районах Дигоми и Вера смогут принять пациентов, которые планировали прийти в отделение клиники в Дидубе. По словам торговцев, сгорели вещевые склады с одеждой секонд хенд, склады овощей и фруктов. На данном этапе продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Сильный пожар на рынке в Тбилиси - соседние клиники сделали заявления
11:13 30.04.2025 (обновлено: 11:33 30.04.2025)
Площадь возгорания составила около 15 тысяч квадратных метров
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильное задымление, вызванное пожаром на привокзальном рынке в тбилисском районе Дидубе, создало проблемы в работе близлежащих медицинских учреждений, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал.
В тушении пожара, который возник на рынке близ метро "Вокзальная площадь" приблизительно к 6 утра, были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания - около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.
Как сообщили в грузино-израильской клинике "Хелсикор", из-за пожара запланированные на сегодня процедуры в больнице проводится не будут, а все пациенты распределены по другим медучреждениям.
"В связи с пожаром, возникшим в районе железнодорожного вокзала, в клинике приняты соответствующие меры. Пациенты распределены по различным клиникам Тбилиси и находятся в безопасности", — сообщили в клинике "Хелсикор".
Для получения дополнительной информации администрация больницы рекомендует заинтересованным лицам обращаться на горячую линию клиники - 574 060 533.
Из-за пожара и задымления, распространившегося на близлежащие улицы, приостановлен амбулаторный прием пациентов и в Клинике Тодуа. На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности.
"Клиника Тодуа оснащена системами безопасности самого высокого уровня, что обеспечивает предотвращение задымления внутренних помещений", - отмечено в сообщении.
В случае необходимости филиалы клиники Тодуа в районах Дигоми и Вера смогут принять пациентов, которые планировали прийти в отделение клиники в Дидубе.
По словам торговцев, сгорели вещевые склады с одеждой секонд хенд, склады овощей и фруктов.
На данном этапе продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов.