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Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
Sputnik Грузия
С пожаром боролись около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильный пожар, возникший рано утром на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, ликвидирован, заявил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.В тушении пожара, который возник около 6 утра, были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав. Как сообщили очевидцы, пожар начался в магазине обуви на втором этаже."Благодаря своевременной реакции пожарных, удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов", – заявил Муселиани.Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщил он. В целях безопасности были эвакуированы пациенты и персонал клиник, расположенных неподалеку от рынка, они оказались в зоне задымления. Пациенты переведены в ближайшие медучреждения.Сейчас продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов, что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
09:41 30.04.2025 (обновлено: 10:39 30.04.2025)
С пожаром боролись около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильный пожар, возникший рано утром на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, ликвидирован, заявил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.
В тушении пожара, который возник около 6 утра, были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав. Как сообщили очевидцы, пожар начался в магазине обуви на втором этаже.
"Благодаря своевременной реакции пожарных, удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов", – заявил Муселиани.
Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщил он.
В целях безопасности были эвакуированы пациенты и персонал клиник, расположенных неподалеку от рынка, они оказались в зоне задымления. Пациенты переведены в ближайшие медучреждения.
Сейчас продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов, что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.