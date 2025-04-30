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Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован

Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован

Sputnik Грузия

С пожаром боролись около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T09:41+0400

2025-04-30T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильный пожар, возникший рано утром на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, ликвидирован, заявил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.В тушении пожара, который возник около 6 утра, были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав. Как сообщили очевидцы, пожар начался в магазине обуви на втором этаже."Благодаря своевременной реакции пожарных, удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов", – заявил Муселиани.Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщил он. В целях безопасности были эвакуированы пациенты и персонал клиник, расположенных неподалеку от рынка, они оказались в зоне задымления. Пациенты переведены в ближайшие медучреждения.Сейчас продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов, что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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