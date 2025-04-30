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Сильный пожар возник на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси
Сильный пожар возник на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси
Sputnik Грузия
По словам очевидцев, огонь возник в магазине обуви 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T08:20+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильный пожар возник на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, на месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Как сообщают очевидцы, огонь возник около 6 утра в магазине обуви на втором этаже. Продавцы активно освобождают территорию на рынке, где горит огонь.Что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сильный пожар возник на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси
08:20 30.04.2025 (обновлено: 09:03 30.04.2025)
По словам очевидцев, огонь возник в магазине обуви
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сильный пожар возник на рынке у станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, на месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Как сообщают очевидцы, огонь возник около 6 утра в магазине обуви на втором этаже. Продавцы активно освобождают территорию на рынке, где горит огонь.
Что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.