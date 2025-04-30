https://sputnik-georgia.ru/20250430/situatsiya-v-regione-posposobstvovala-razvitiyu-gruzii-kak-transportnogo-koridora--ekspert-293119576.html

Ситуация в регионе поспособствовала развитию Грузии как транспортного коридора — эксперт

Ситуация в регионе поспособствовала развитию Грузии как транспортного коридора — эксперт

Sputnik Грузия

Исходя из политических процессов, происходящих в регионе, для Грузии сложилась благоприятная ситуация в вопросе развития транспортного коридора, считает доктор... 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T16:33+0400

2025-04-30T16:33+0400

2025-04-30T17:58+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Для полноценного товарооборота, для товаров с Востока – прежде всего из Китая – путь через Грузию в Европейский союз будет очень востребован. Другой вопрос – насколько это будут приветствовать США, потому что их курс направлен на ограничение всех связей Китая. Скорее всего, они не просто не будут участвовать в разработке этих транзитных маршрутов, но и всячески им препятствовать", – считает Крылов.Грузия является ключевой страной в регионе, соединяющей Центральную Азию с Европой. Протяженность международных транзитных дорог на территории Грузии составляет 1467 километров. Грузы перевозятся морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

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