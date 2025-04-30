https://sputnik-georgia.ru/20250430/situatsiya-v-regione-posposobstvovala-razvitiyu-gruzii-kak-transportnogo-koridora--ekspert-293119576.html
Ситуация в регионе поспособствовала развитию Грузии как транспортного коридора — эксперт
Ситуация в регионе поспособствовала развитию Грузии как транспортного коридора — эксперт
Sputnik Грузия
Исходя из политических процессов, происходящих в регионе, для Грузии сложилась благоприятная ситуация в вопросе развития транспортного коридора, считает доктор... 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T16:33+0400
2025-04-30T16:33+0400
2025-04-30T17:58+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
грузия
китай
тбилиси
москва
пресс-центр
видео-новости из грузии
видео
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293119394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c806d7851ac450b41de5f9b2d86ee578.jpg
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Для полноценного товарооборота, для товаров с Востока – прежде всего из Китая – путь через Грузию в Европейский союз будет очень востребован. Другой вопрос – насколько это будут приветствовать США, потому что их курс направлен на ограничение всех связей Китая. Скорее всего, они не просто не будут участвовать в разработке этих транзитных маршрутов, но и всячески им препятствовать", – считает Крылов.Грузия является ключевой страной в регионе, соединяющей Центральную Азию с Европой. Протяженность международных транзитных дорог на территории Грузии составляет 1467 километров. Грузы перевозятся морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
китай
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293119394_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8f34d5304cab8a17510e2d72e674f31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, грузия, китай, тбилиси, москва, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео, видео
мультимедиа, грузия, китай, тбилиси, москва, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео, видео
Ситуация в регионе поспособствовала развитию Грузии как транспортного коридора — эксперт
16:33 30.04.2025 (обновлено: 17:58 30.04.2025)
Исходя из политических процессов, происходящих в регионе, для Грузии сложилась благоприятная ситуация в вопросе развития транспортного коридора, считает доктор исторических наук, главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Для полноценного товарооборота, для товаров с Востока – прежде всего из Китая – путь через Грузию в Европейский союз будет очень востребован. Другой вопрос – насколько это будут приветствовать США, потому что их курс направлен на ограничение всех связей Китая. Скорее всего, они не просто не будут участвовать в разработке этих транзитных маршрутов, но и всячески им препятствовать", – считает Крылов.
Грузия является ключевой страной в регионе, соединяющей Центральную Азию с Европой. Протяженность международных транзитных дорог на территории Грузии составляет 1467 километров. Грузы перевозятся морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.