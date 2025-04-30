https://sputnik-georgia.ru/20250430/telo-muzhchiny-obnaruzhili-v-reke-na-vostoke-gruzii-293123229.html

Тело мужчины обнаружили в реке на востоке Грузии

Тело мужчины обнаружили в реке на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Погибший, предположительно, турист из России, сообщают СМИ 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T18:05+0400

2025-04-30T18:05+0400

2025-04-30T18:29+0400

происшествия

новости

грузия

самцхе-джавахети

вардзия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:16:1174:676_1920x0_80_0_0_e654e7cafd56e18f1e8e8dfd42966eae.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено на второй день поисков в реке у окрестностей монастырского комплекса Вардзиа (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, погибший, предположительно, турист из России. По словам очевидцев, мужчина сплавлялся по реке на лодке, но не справился с течением и утонул. Поиски туриста продолжались с 29 апреля. Официальные источники не уточняют гражданства погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

вардзия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, самцхе-джавахети, вардзия