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Тело мужчины обнаружили в реке на востоке Грузии
Тело мужчины обнаружили в реке на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Погибший, предположительно, турист из России, сообщают СМИ 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T18:05+0400
2025-04-30T18:05+0400
2025-04-30T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено на второй день поисков в реке у окрестностей монастырского комплекса Вардзиа (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, погибший, предположительно, турист из России. По словам очевидцев, мужчина сплавлялся по реке на лодке, но не справился с течением и утонул. Поиски туриста продолжались с 29 апреля. Официальные источники не уточняют гражданства погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, самцхе-джавахети, вардзия
происшествия, новости, грузия, самцхе-джавахети, вардзия
Тело мужчины обнаружили в реке на востоке Грузии
18:05 30.04.2025 (обновлено: 18:29 30.04.2025)
Погибший, предположительно, турист из России, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено на второй день поисков в реке у окрестностей монастырского комплекса Вардзиа (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Формула".
По данным телеканала, погибший, предположительно, турист из России. По словам очевидцев, мужчина сплавлялся по реке на лодке, но не справился с течением и утонул.
Поиски туриста продолжались с 29 апреля.
Официальные источники не уточняют гражданства погибшего.