https://sputnik-georgia.ru/20250501/blizki-k-fashistskoy-ritorike---papuashvili-o-zayavleniyakh-deputata-evroparlamenta-po-gruzii-293130796.html

Близки к фашистской риторике - Папуашвили о заявлениях депутата Европарламента по Грузии

Близки к фашистской риторике - Папуашвили о заявлениях депутата Европарламента по Грузии

Sputnik Грузия

Депутата Европарламента Раса Юкнявичене заявила, что дверь Европы закрывается, но это делается руками грузин, голосовавших за "Грузинскую мечту" 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T13:52+0400

2025-05-01T13:52+0400

2025-05-01T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил заявления литовского депутата Европарламента Расы Юкнявичене с фашистской риторикой и призвал Брюссель остановить опасную тенденцию, подрывающую принципы демократии и уважения к человеческому достоинству. Папуашвили опубликовал пост в соцсети вместе с цитатами Юкнявичене, В одной из цитат она говорит, что "дверь Европы закрывается, но это делается руками самих грузин. Руками тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту". А во второй Юкнявичене сказала: "грузинский режим является примером захвата Кремлем государства изнутри, и это может произойти и с членами ЕС, если мы вовремя не остановим эту заразу". Если посмотреть на развитие языка ненависти поощряемых ими радикалов, то по словам Папуашвили, в следующий раз грузинский народ следует назвать "рабом" или "биомасой". Юкнявичене является одной из постоянных докладчиков Европарламента по Грузии. Она не раз выступала с резкой критикой в адрес нынешних властей страны и требовала введения санкций, в том числе в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и других представителей власти. В свою очередь, в "Грузинской мечте" обвиняют ее в предвзятости и в лоббировании интересов "радикальной оппозиции". Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , европарламент, брюссель, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз