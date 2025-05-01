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Что происходит в Грузии с зарплатами и насколько они выросли за год - видео

Что происходит в Грузии с зарплатами и насколько они выросли за год - видео

Sputnik Грузия

В Грузии средняя ежемесячная зарплата, включая 20 процентов подоходного налога, составила 2 217 лари по итогам 2024 года. С вычетом налогов эта сумма... 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T18:32+0400

2025-05-01T18:32+0400

2025-05-01T18:32+0400

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По данным службы статистики “Сакстат”, в течение 2024 года уровень зарплат в стране вырос в среднем на 8,5%. Размеры зарплат также зависят от города и региона, например, самая высокая оплата труда в Тбилиси – в среднем 2 583 лари, а самая низкая – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где ежемесячная зарплата в среднем составляет 1 060 лари. Самые высокие зарплаты в Грузии – в сферах связи и информации (в среднем 4 008 лари), финансовой и страховой деятельности, где средняя зарплата – 3 373 лари, ее рост в 2024 году составил +8,5%, и в сфере строительства – 3 361 лари (рост за год +9,8%).В Грузии по-прежнему мужчины зарабатывают больше, чем женщины, хотя в то же время среди безработных мужчин больше. В IV квартале 2024 года средняя зарплата мужчин составила 2 653 лари, а женщин – 1 778 лари.

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