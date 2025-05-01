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Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Sputnik Грузия
Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T09:01+0400
2025-05-01T09:01+0400
2025-05-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства. Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-март 2025 года, экспорт вырос на 5,7%, а импорт – на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,3 тысячи новых предприятий, на 1,6% больше, чем в марте прошлого года. По информации Тодрадзе, причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг. Рост в сфере профессиональной и научно-технической деятельности связан с увеличением объема консультаций по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, а также налогообложения. Сектор объединяет юридические услуги, а также включает архитектуру, инженерию, дизайн и, соответственно, научные исследования и анализ. Как отметил глава "Сакстата", расширение услуг в этом секторе внесло значительный вклад в экономический рост. Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами. В марте импорт цемента и клинкера увеличился примерно на 34%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, статистика
экономика, грузия, новости, сакстат, статистика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.
Рост экономики Грузии, январь-март 2025 года
месяц
процент
январь
11,1%
февраль
7,7%
март
9,0%
среднее за январь-март
9,3%
По данным
"Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства.
Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
По данным за январь-март 2025 года, экспорт вырос на 5,7%, а импорт – на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,3 тысячи новых предприятий, на 1,6% больше, чем в марте прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10,8% и составил 14,9 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг.
Рост в сфере профессиональной и научно-технической деятельности связан с увеличением объема консультаций по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, а также налогообложения. Сектор объединяет юридические услуги, а также включает архитектуру, инженерию, дизайн и, соответственно, научные исследования и анализ. Как отметил глава "Сакстата", расширение услуг в этом секторе внесло значительный вклад в экономический рост.
Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Однако тенденции роста наблюдались и в сфере сухопутного транспорта, что в основном было связано с грузовыми перевозками. Также возросли и темпы транспортной обработки и складирования грузов.
Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами. В марте импорт цемента и клинкера увеличился примерно на 34%.