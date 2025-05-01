https://sputnik-georgia.ru/20250501/gala-kontsert-vii-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-festivalya-doroga-na-yaltu-2025-293141904.html
Гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"
Гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию гала-концерта VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025" 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T18:30+0400
2025-05-01T18:30+0400
2025-05-01T18:55+0400
мультимедиа
видео
россия
культура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/01/293142641_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a5cee3e16241b410f79f3be99f6d7000.jpg
Накануне 80-летия Великой Победы в столице России звучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.В этом году было получено 160 заявок от вокалистов из 55 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте.Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В. И. Ленина в Ялте.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/01/293142641_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_abffd958d4e0551db692683541d5117b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, культура, видео
мультимедиа, видео, россия, культура, видео
Гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"
18:30 01.05.2025 (обновлено: 18:55 01.05.2025)
Смотрите в видео прямую трансляцию гала-концерта VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"
Накануне 80-летия Великой Победы в столице России звучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
В этом году было получено 160 заявок от вокалистов из 55 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте.
Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В. И. Ленина в Ялте.