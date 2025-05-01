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Гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"

Гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025"

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию гала-концерта VII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2025" 01.05.2025, Sputnik Грузия

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Накануне 80-летия Великой Победы в столице России звучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.В этом году было получено 160 заявок от вокалистов из 55 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте.Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В. И. Ленина в Ялте.

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