https://sputnik-georgia.ru/20250501/indiya-gotovit-udar-vozmezdiya-po-pakistanu-tseli-sredstva-i-posledstviya-293123517.html

Индия готовит "удар возмездия" по Пакистану: цели, средства и последствия

Индия готовит "удар возмездия" по Пакистану: цели, средства и последствия

Sputnik Грузия

Новый виток давнего конфликта в спорном регионе Джамму и Кашмир может перерасти в большую войну с участием Индии, Пакистана, Китая, а также их союзников 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T12:00+0400

2025-05-01T12:00+0400

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В самом негативном сценарии – проекция боевого потенциала трех ядерных государств в "горячем Кашмире" угрожает нам Третьей мировой.Пакистанский министр информации Аттаулла Тарар сегодня сообщил, что Индия намерена атаковать Пакистан в ближайшие 24 часа. Премьер-министр Нарендра Моди ранее заявил, что вооруженные силы Индии "обладают полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроков ответных действий" на крупный теракт в Джамму и Кашмире. На линии контроля в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир идут интенсивные боестолкновения.Боевики малоизвестной группировки "Кашмирское сопротивление" 22 апреля расстреляли группу туристов – погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия подозревает в причастности к нападению пакистанскую Межведомственную разведку. Пакистанская сторона отрицает это. В ходе обострения высланы из Нью-Дели пакистанские военные атташе, вдвое сокращена численность индийского посольства в Исламабаде, приостановлены действие соглашения о распределении водных ресурсов и выдача виз гражданам Пакистана.Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний, и в случае войны Исламабад готов дать "достойный ответ" Нью-Дели. Индия и Пакистан с 1947 года трижды воевали из-за спорной принадлежности княжества Джамму и Кашмир. Кроме того, Пекин имеет собственные территориальные претензии к Нью-Дели, и этот спор далек от разрешения. Индия контролирует 45 процентов территории Кашмира, Пакистан – 35 процентов, Китай – 20 процентов. Военный потенциал этих трех стран делает новый виток старого конфликта крайне опасным для близких и дальних соседей по планете.Индийская армия имеет в боевом строю 1,45 млн военнослужащих, более 4 200 танков, 3 000 артиллерийских орудий, 400 истребителей и, согласно западному рейтингу военной мощи Global Fire Power, занимает четвертое место в мире. Военная мощь Пакистана – на 12 месте, это 654 тыс. действующих военнослужащих, более 2 600 танков, 3 200 единиц артиллерии, 320 истребителей. Китай – миролюбивое государство, и все же считается третьей в мире военной державой: в боевом строю – более 2 млн военнослужащих, 6 800 танков, 7 000 единиц артиллерии, 1 200 истребителей. Вероятность вооруженного столкновения этих могущественных государств достаточно высока.Вековой кошмар КашмираРейтинг Global Fire Power не учитывает ядерный потенциал, однако известно, что Индия и Пакистан располагают примерно 170 ядерными боеголовками (каждая страна). В арсенале Китая – около 600 ядерных боеголовок – это 216 ракет среднего радиуса действия, 134 МБР, 72 баллистические ракеты на субмаринах, плюс 20 стратегических бомбардировщиков, способных нести более 430 ядерных боеприпасов.Даже если в ядерном конфликте участвовать будут лишь две страны, последствия окажутся катастрофическими для всей планеты. Принстонский университет еще в 2019 году провел моделирование вероятного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Основные выводы: если Исламабад и Нью-Дели применят 300 ядерных боеголовок, погибнут до 125 млн человек, экологические последствия ударят по всему миру – наступит глобальный голод. Заметим, ученые спрогнозировали начало и последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном именно с прицелом на 2025 год. Можно ли избежать военной эскалации?Пакистанская сторона предложила провести независимое международное расследование апрельского теракта, чтобы установить виновных. Индия свои выводы уже сделала. Газета The Indian Express объяснила, что "удара возмездия" избежать нельзя, поскольку роль Пакистана в кашмирском теракте "неоспорима". Нападение на индийских туристов – якобы попытка главнокомандующего пакистанской армией Асима Мунира "завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане".Российский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности и диалогу. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник встретился в Москве с послами Индии и Пакистана Винаем Кумаром и Мухаммадом Халидом Джамали.Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром 27 апреля отметил, что Китай "всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом" и "поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности". Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность, урегулируют конфликт путем диалога.Простого (военного) решения проблемы не существует. Разделение Британской Индии в 1947 году произошло по религиозно-территориальному принципу, однако до сего дня не завершилось. После освобождения от оков колониализма в "горячем треугольнике" на северо-западе Индостана перманентно происходят битвы – на палках и с применением более серьезного вооружения, включая боевую авиацию.Джамму и Кашмир – отдельное княжество (с 1846 года) и регион на северо-западе Индостана. Является предметом спора между Индией и Пакистаном, которые с 1947 года воевали трижды: в 1947-1948, 1965 и 1971 годах. Статус региона не урегулирован, между странами с 2003 года действует нестабильное перемирие. В индийском Джамму и Кашмире преобладает мусульманское население, сильны сепаратистские настроения, с конца 1980-х годов действуют группировки, выступающие за самоопределение или присоединение региона к Пакистану. Нью-Дели не приветствует идею референдума, изложенную в 1948 году в резолюции Совбеза ООН, и регулярно обвиняет Исламабад в материальной поддержке кашмирских "повстанцев".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, новости, пакистан, индия, китай, нарендра моди, ван и, мид россии, оон