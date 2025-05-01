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Инвестиции в проект Баку-Тбилиси-Джейхан составили 6 млрд долларов

Инвестиции в проект Баку-Тбилиси-Джейхан составили 6 млрд долларов

Sputnik Грузия

В настоящее время по трубопроводу БТД в основном транспортируется азербайджанская нефть 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T09:48+0400

2025-05-01T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Инвестиции в проект Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента ввода нефтепровода в эксплуатацию и по состоянию на конец 2024 года составили около 6 млрд долларов, сообщил вице-президент компании British Petroleum (BP) по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на своей странице в соцсети. В настоящее время по трубопроводу БТД в основном транспортируется азербайджанская нефть, но также перекачивается казахстанская и туркменская. По информации Асланбейли, по БТД с момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года и до конца 2024-го транспортировано около 591 млн тонн (более 4,4 млрд баррелей) сырой нефти. За этот период из терминала Джейхан были загружены и отправлены на мировые рынки 5 862 танкера. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005-го трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода – 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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