https://sputnik-georgia.ru/20250501/meriya-tbilisi-reshila-vopros-bezdomnykh-semey-293124541.html

Мэрия Тбилиси решила вопрос бездомных семей

Мэрия Тбилиси решила вопрос бездомных семей

Sputnik Грузия

Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T10:51+0400

2025-05-01T10:51+0400

2025-05-01T10:58+0400

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/00/234870071_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c85d43972dbd9a5a2713d4823aff6906.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Все семьи, имеющие статус бездомных в Тбилиси, будут обеспечены квартирами, право собственности на которые будет передано им поэтапно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. По его словам, из 400 семей, зарегистрированных как бездомные, более 300 уже обеспечены жильем. "Часть из вышеупомянутых квартир уже достроена и сдана в эксплуатацию", – сказал Каладзе. По его словам, мэрия обязательно продолжит все муниципальные программы, направленные на улучшение благосостояния и условий жизни населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество