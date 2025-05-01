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Мэрия Тбилиси решила вопрос бездомных семей
Мэрия Тбилиси решила вопрос бездомных семей
Sputnik Грузия
Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T10:51+0400
2025-05-01T10:51+0400
2025-05-01T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Все семьи, имеющие статус бездомных в Тбилиси, будут обеспечены квартирами, право собственности на которые будет передано им поэтапно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. По его словам, из 400 семей, зарегистрированных как бездомные, более 300 уже обеспечены жильем. "Часть из вышеупомянутых квартир уже достроена и сдана в эксплуатацию", – сказал Каладзе. По его словам, мэрия обязательно продолжит все муниципальные программы, направленные на улучшение благосостояния и условий жизни населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
Мэрия Тбилиси решила вопрос бездомных семей
10:51 01.05.2025 (обновлено: 10:58 01.05.2025)
Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Все семьи, имеющие статус бездомных в Тбилиси, будут обеспечены квартирами, право собственности на которые будет передано им поэтапно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе.
"Для всех семей, имеющих статус бездомных, проживающих в столице, уже найдены квартиры, которые поэтапно будут переданы им в собственность", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, из 400 семей, зарегистрированных как бездомные, более 300 уже обеспечены жильем. "Часть из вышеупомянутых квартир уже достроена и сдана в эксплуатацию", – сказал Каладзе.
По его словам, мэрия обязательно продолжит все муниципальные программы, направленные на улучшение благосостояния и условий жизни населения.