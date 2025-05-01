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Памятник погибшим в ВОВ грузинским летчикам установили в Ингушетии

Памятник погибшим в ВОВ грузинским летчикам установили в Ингушетии

Sputnik Грузия

Имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии, заявил глава региона 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. По его словам, первые упоминания о заброшенном захоронении летчиков в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" получил новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось. По его словам, грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом. Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. По данным на 2024 год, в Грузии в живых остались 66 ветеранов Великой Отечественной войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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