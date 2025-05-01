https://sputnik-georgia.ru/20250501/podem-gruzinskogo-sporta--premer-pozdravil-dzyudoistov-s-pobedoy-na-chempionate-evropy-293129657.html

Подъем грузинского спорта – премьер поздравил дзюдоистов с победой на чемпионате Европы

Подъем грузинского спорта – премьер поздравил дзюдоистов с победой на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по дзюдо завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях и заняла первое место в командном первенстве 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T16:55+0400

2025-05-01T16:55+0400

2025-05-01T16:55+0400

спорт

грузия

новости

мариам чантурия

гурам тушишвили

европа

ираклий кобахидзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412396_0:25:2000:1150_1920x0_80_0_0_353f9fbe0d1694328ba92a1d10468b81.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинский спорт сегодня находится на подъеме, что подтверждает успешное выступление грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы и первое место в командном первенстве, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства. Кобахидзе поздравил сборную Грузии по дзюдо с победой в командном чемпионате Европы 2025 года в Подгорице и с успехом в личном зачете – две золотые, две серебряные медали. По словам премьера, грузинские дзюдоисты добились большой победы, став чемпионами Европы. В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов (три женщины и трое мужчин), обыграла команду Италии со счетом 4:3. Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахашвили – проиграли. При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, и грузинская команда завоевала золотую медаль. Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0). Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, европа, ираклий кобахидзе, тбилиси