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Подъем грузинского спорта – премьер поздравил дзюдоистов с победой на чемпионате Европы
Подъем грузинского спорта – премьер поздравил дзюдоистов с победой на чемпионате Европы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по дзюдо завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях и заняла первое место в командном первенстве 01.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинский спорт сегодня находится на подъеме, что подтверждает успешное выступление грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы и первое место в командном первенстве, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства. Кобахидзе поздравил сборную Грузии по дзюдо с победой в командном чемпионате Европы 2025 года в Подгорице и с успехом в личном зачете – две золотые, две серебряные медали. По словам премьера, грузинские дзюдоисты добились большой победы, став чемпионами Европы. В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов (три женщины и трое мужчин), обыграла команду Италии со счетом 4:3. Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахашвили – проиграли. При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, и грузинская команда завоевала золотую медаль. Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0). Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, европа, ираклий кобахидзе, тбилиси
спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, европа, ираклий кобахидзе, тбилиси

Подъем грузинского спорта – премьер поздравил дзюдоистов с победой на чемпионате Европы

16:55 01.05.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Сборная Грузии по дзюдо завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях и заняла первое место в командном первенстве
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинский спорт сегодня находится на подъеме, что подтверждает успешное выступление грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы и первое место в командном первенстве, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства.
Кобахидзе поздравил сборную Грузии по дзюдо с победой в командном чемпионате Европы 2025 года в Подгорице и с успехом в личном зачете – две золотые, две серебряные медали.

"Я хотел бы поздравить наших славных спортсменов с большим успехом. Это продолжение успешного этапа, который проходит грузинский спорт сегодня, и мы сделаем все возможное, чтобы эта история успеха продолжалась и в будущем", – заявил он.

По словам премьера, грузинские дзюдоисты добились большой победы, став чемпионами Европы.
В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов (три женщины и трое мужчин), обыграла команду Италии со счетом 4:3.
Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахашвили – проиграли.
При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, и грузинская команда завоевала золотую медаль.
Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0).
Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.
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