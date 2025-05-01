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Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Эрдогану
Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Эрдогану
Sputnik Грузия
Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T23:01+0400
2025-05-01T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Арчил Каландия вручил верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии. Официальная церемония вручения документа прошла во Дворце президента Турции. Посол вступает в должность после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения. После церемонии посол Грузии и президент Турции провели личную встречу, на которой обсудили стратегическое партнерство между двумя странами. Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности. Арчил Каландия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турции в марте. С 2005 года он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2018-2023 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Китае. Каландия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника. Согласно Конституции Грузии, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, грузия, турция, реджеп тайип эрдоган
новости, политика, грузия, турция, реджеп тайип эрдоган

Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Эрдогану

23:01 01.05.2025
© Gürcistan Ankara BüyükelçiliğiЧрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Арчил Каландия вручил верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Арчил Каландия вручил верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2025
© Gürcistan Ankara Büyükelçiliği
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Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Арчил Каландия вручил верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии.
Официальная церемония вручения документа прошла во Дворце президента Турции. Посол вступает в должность после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения.
После церемонии посол Грузии и президент Турции провели личную встречу, на которой обсудили стратегическое партнерство между двумя странами.
Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности.
Арчил Каландия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турции в марте. С 2005 года он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2018-2023 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Китае. Каландия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника.
Согласно Конституции Грузии, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
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