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Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Эрдогану

Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Эрдогану

Sputnik Грузия

Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T23:01+0400

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2025-05-01T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турции Арчил Каландия вручил верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии. Официальная церемония вручения документа прошла во Дворце президента Турции. Посол вступает в должность после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения. После церемонии посол Грузии и президент Турции провели личную встречу, на которой обсудили стратегическое партнерство между двумя странами. Президент Эрдоган пожелал грузинскому послу успехов в его дальнейшей деятельности. Арчил Каландия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турции в марте. С 2005 года он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2018-2023 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Китае. Каландия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника. Согласно Конституции Грузии, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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