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Процесс евроинтеграции Грузии не остановился – первый вице-премьер

Процесс евроинтеграции Грузии не остановился – первый вице-премьер

Sputnik Грузия

В Европе есть страны, которые имеют совпадающие позиции по многим вопросам с грузинской властью, заявил вице-премьер 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T23:42+0400

2025-05-01T23:42+0400

2025-05-01T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Процесс евроинтеграции Грузии не остановлен, и Грузия не собирается менять свою политику, заявил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. У Грузии есть единственная политика, которая подразумевает интеграцию с Европой, и с ней согласуются все политические документы, утвержденные правительством, добавил он. При этом он отметил, что в данный момент у Грузии есть отношения с отдельными странами Европы. В тоже время первый вице-премьер Грузии отметил, что в направлении отношений с США также есть положительные тенденции. "Что касается соответствия экономической политике президента Трампа, интересы Грузии в развитии важных стратегических проектов и тем самым увеличении роли Грузии как регионального центра – в торговом, транспортном, сервисном плане – напрямую соответствуют глобальным интересам Америки. Думаю, появляются перспективы очень тесного сотрудничества", – сказал Давиташвили. По его словам, возможно заключение какого-то нового формального соглашения, где будут более конкретно определены направления сотрудничества, и в дальнейшем в результате интенсивной работы мы сможем наметить конкретные планы действий по развитию конкретных направлений. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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