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Рынок труда в Грузии переживает кризис из-за нехватки специалистов - видео

Рынок труда в Грузии переживает кризис из-за нехватки специалистов - видео

Sputnik Грузия

Многие годы безработица является большим вызовом для Грузии. В то же время рынок труда переживает кризис из-за нехватки квалицифированных специалистов. 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T13:28+0400

2025-05-01T13:28+0400

2025-05-01T13:28+0400

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Бизнес-ассоциация Грузии (БАГ) провела исследование, по которому 67% бизнеса в стране страдает от нехватки профкадров. Несмотря на рост набора учащихся в училища и программы переподготовки, вакансии в ряде областей остаются невостребованными.Одними из таких сфер являются строительство и сельское хозяйство, новые технологии и техника требуют профессионального подхода Компаниям приходится нанимать иностранцев, в основном они приезжают из Азербайджана, Турции и Украины, а также из других стран.Сами грузины, которые имеют нужные навыки, предпочитают уезжать в другие страны, где им платят больше, чем на родине. Согласно исследованию, грузинские компании платят местным специалистам недостаточно, и они вынуждены искать работу за границей.Один из экспертов сказал: “В наше время лучше быть профессиональным трактористом, чем безработным историком”. Сейчас на рынке труда в Грузии больше востребованы практические профессиональные навыки, чем академическое образование.В то же время, по данным службы статистики “Сакстат”, в 2024 году уровень безработицы в Грузии снизился по сравнению с прошлым и составил около 14%. В то же время растет показатель занятости среди женщин в Грузии, при этом число безработных среди мужчин больше.

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грузия, безработица, союз безработных, форум трудоустройства, трудоустройство, тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео