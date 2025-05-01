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Сильный пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – последние новости
Сильный пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – последние новости
Sputnik Грузия
Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T19:15+0400
2025-05-01T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Говорить о причинах пожара на так называемом "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси или обвинять кого-то в поджоге до заключения эксперта бессмысленно, рассказал представитель соарендатора объекта ООО "Бакани". Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду. Соарендатор объекта ООО "Бакани". С утра у сгоревшего объекта находятся потерпевшего продавцы. Они требуют возмещения ущерба. Пройти на территорию уничтоженных огнем складов им не дают правоохранители. Части торговцев все-таки удалось прорвать полицейское оцепление и проникнуть в здание. По словам представителей ОО "Бакани", до тех пор, пока не приедет эксперт и не сделает заключение, никто посторонний не должен заходить на территорию. Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания – около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси, пожар
грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси, пожар
Сильный пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – последние новости
Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Говорить о причинах пожара на так называемом "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси или обвинять кого-то в поджоге до заключения эксперта бессмысленно, рассказал представитель соарендатора объекта ООО "Бакани".
Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду. Соарендатор объекта ООО "Бакани".
"Там, где возник очаг, не было даже лампочки. Ночью все отключается, остается только контрольное освещение, чтобы видеокамера могла воспринимать, все остальное было выключено... На кого мне указать? Это глупо, пока эксперт не даст заключение", – заявил основатель ООО "Бакани".
С утра у сгоревшего объекта находятся потерпевшего продавцы. Они требуют возмещения ущерба. Пройти на территорию уничтоженных огнем складов им не дают правоохранители. Части торговцев все-таки удалось прорвать полицейское оцепление и проникнуть в здание.
По словам представителей ОО "Бакани", до тех пор, пока не приедет эксперт и не сделает заключение, никто посторонний не должен заходить на территорию.
Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности.
В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания – около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.