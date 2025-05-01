https://sputnik-georgia.ru/20250501/silnyy-pozhar-na-privokzalnom-rynke-v-tbilisi--poslednie-novosti-293143195.html

Сильный пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – последние новости

Сильный пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – последние новости

Sputnik Грузия

Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T19:15+0400

2025-05-01T19:15+0400

2025-05-01T19:15+0400

грузия

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пожар в центре тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Говорить о причинах пожара на так называемом "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси или обвинять кого-то в поджоге до заключения эксперта бессмысленно, рассказал представитель соарендатора объекта ООО "Бакани". Примерно в 6:00 утра 30 апреля на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Указанная территория была арендована АО "Тбилиси-Централ" у Грузинской железной дороги на 49 лет в долгосрочную аренду. Соарендатор объекта ООО "Бакани". С утра у сгоревшего объекта находятся потерпевшего продавцы. Они требуют возмещения ущерба. Пройти на территорию уничтоженных огнем складов им не дают правоохранители. Части торговцев все-таки удалось прорвать полицейское оцепление и проникнуть в здание. По словам представителей ОО "Бакани", до тех пор, пока не приедет эксперт и не сделает заключение, никто посторонний не должен заходить на территорию. Как заявили в Службе доходов Минфина Грузии, потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован к 09:30. Площадь возгорания – около 15 тысяч квадратных метров. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси, пожар