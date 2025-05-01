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Убийца жены и двух друзей получил максимальный срок

Убийца жены и двух друзей получил максимальный срок

Sputnik Грузия

До убийства жены, обвиняемый неоднократно избивал женщину и был осужден за семейное насилие 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T22:32+0400

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2025-05-01T22:32+0400

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ахашени

гурджаанский район

убийство

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах трех человек Телавский суд приговорил к бессрочному заключению. На основании представленных прокуратурой доказательств в ходе судебного разбирательства было установлено, что 28 августа 2024 года в селе Ахашени Гурджаанского района обвиняемый по гендерному признаку по мотиву нетерпимости, из мести застрелил на месте происшествия свою жену и находящегося там мужчину. Вскоре после убийства мужчина сознался в содеянном. подчеркнув, что ни о чем не сожалеет. По словам односельчан, до убийства жены, обвиняемый неоднократно избивал женщину и был осужден за семейное насилие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахашени

гурджаанский район

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происшествия, новости, грузия, ахашени, гурджаанский район, убийство