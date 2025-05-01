https://sputnik-georgia.ru/20250501/uskorenie-rosta-ekonomiki--premer-gruzii-o-planakh-pravitelstva-293143771.html

Ускорение роста экономики – премьер Грузии о планах правительства

Ускорение роста экономики – премьер Грузии о планах правительства

Sputnik Грузия

Одним из главных приоритетов правительства является обеспечение экономического развития страны, заявил премьер 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T20:10+0400

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2025-05-01T20:10+0400

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ираклий кобахидзе

туризм

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство Грузии продолжит работу по дальнейшему ускорению роста экономики, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Премьер поблагодарил экономическую команду правительства за успешную работу над ростом ВВП страны. Успехи туризма Кроме того, Кобахидзе отметил и положительную динамику развития сферы туризма, которая является важной составляющей экономики Грузии. "Туризм является важной отраслью экономики, и, кроме того, туризм является одним из проявлений того, как работает экономика, и мы рады, что у нас есть положительная динамика и в этой сфере", – сказал Кобахидзе. Согласно данным "Сакстата", иностранцы в первом квартале 2025 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом в январе-марте текущего года Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме (в 2024 году) выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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