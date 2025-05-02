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Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных приблизилось к 90

Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных приблизилось к 90

Sputnik Грузия

Последнее задержание за наркопреступление было осуществлено в регионе Самегрело-Земо Сванети 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 2 мая задержала 88 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии и Беларуси. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последнее задержание было осуществлено в регионе Самегрело-Земо Сванети, где за продажу, хранение и приобретение наркотиков в особо крупном размере были задержаны два гражданина Украины. Во время обыска машин задержанных и разных локаций было изъято большое количество "метадона". Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков и попытку сбыта. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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