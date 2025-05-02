https://sputnik-georgia.ru/20250502/byvshiy-partner-ivanishvili-dolzhen-emu-vyplatit-9-tysyach-bitkoinov-293155657.html

Бывший партнер Иванишвили должен ему выплатить 9 тысяч биткоинов

Бывший партнер Иванишвили должен ему выплатить 9 тысяч биткоинов

Sputnik Грузия

Бачиашвили приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение и к 11 годам лишения свободы за легализацию незаконных доходов 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T20:36+0400

2025-05-02T20:36+0400

2025-05-02T20:36+0400

грузия

новости

происшествия

бидзина иванишвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Бывшего партнера основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили Тбилисский городской суд обязал выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. Бачиашвили приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение и к 11 годам лишения свободы за легализацию незаконных доходов. Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим. Между тем адвокат Георгия Бачиашвили Софо Куртаули, считает что дело должно было рассматриваться в общем исковом порядке, так как срок обжалования приговора не истек, и отмечает, что ее подзащитный лишится всего своего имущества в Грузии. "Сегодняшним решением суд постановил немедленное исполнение решения, что подразумевает реализацию имущества Бачиашвили и других лиц. Мы не согласны с решением, но обжалование не приостанавливает его исполнение. Это означает, что? несмотря на нашу жалобу, истец передаст это в Национальное бюро исполнения и потребует процедуру принудительного исполнения", – пояснила Куртаули. Уголовные дела Бачиашвили Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013 года и до мая 2019-го. А затем до 2023 года был председателем Консультативного совета Фонда. О том, что находящийся под следствием Бачиашвили покинул Грузию, стало известно 4 марта. Об отъезде он лично написал в социальной сети. По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству. Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом. По версии следствия, бизнесмен пересел в тайник неподалеку от погранично-пропускного пункта "Садахло" на границе Грузии и Армении. Грузинские пограничники осмотрели автомобиль визуально и после пропустили его через границу, прошел паспортный контроль и сам водитель. Подъехав к пограничному пункту Армении, Бачиашвили вышел из машины, прошел паспортный контроль с паспортом гражданина РФ и отправился в направлении Международного аэропорта Еревана. Там он забрал у водителя спутниковый телефон и передал ему деньги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, бидзина иванишвили, тбилисский городской суд