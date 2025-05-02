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Иностранец задержан в Грузии по красному циркуляру Интерпола за связи с ИГ*

Иностранец задержан в Грузии по красному циркуляру Интерпола за связи с ИГ*

Sputnik Грузия

Иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации, заявила СГБ 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T19:57+0400

2025-05-02T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранец, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за связи с "Исламским государством"*, задержан в городе Рустави, сообщает пресс-служба СГБ Грузии. Следствием установлено, что иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации. Там он получил опыт боевых действий и стал высоким специалистом по взрывным устройствам. Из дома задержанного удалось изъять различные улики и носители электронной информации. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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