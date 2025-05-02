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Иностранец задержан в Грузии по красному циркуляру Интерпола за связи с ИГ*
Иностранец задержан в Грузии по красному циркуляру Интерпола за связи с ИГ*
Sputnik Грузия
Иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации, заявила СГБ 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранец, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за связи с "Исламским государством"*, задержан в городе Рустави, сообщает пресс-служба СГБ Грузии. Следствием установлено, что иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации. Там он получил опыт боевых действий и стал высоким специалистом по взрывным устройствам. Из дома задержанного удалось изъять различные улики и носители электронной информации. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, ближний восток, сгб, интерпол, иг
грузия, новости, происшествия, ближний восток, сгб, интерпол, иг
Иностранец задержан в Грузии по красному циркуляру Интерпола за связи с ИГ*
19:57 02.05.2025 (обновлено: 20:22 02.05.2025)
Иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации, заявила СГБ
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранец, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за связи с "Исламским государством"*, задержан в городе Рустави, сообщает пресс-служба СГБ Грузии.
Следствием установлено, что иностранец в 2014 году отправился на Ближний Восток и присоединился к террористической организации. Там он получил опыт боевых действий и стал высоким специалистом по взрывным устройствам.
"Лицо в террористической организации было ответственно за особо важные активности", – говорится в сообщении СГБ.
Из дома задержанного удалось изъять различные улики и носители электронной информации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.