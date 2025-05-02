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Каладзе ответил на вопрос, кто станет председателем "Грузинской мечты"
Каладзе ответил на вопрос, кто станет председателем "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T10:52+0400
2025-05-02T10:52+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Кандидатура мэра Тбилиси и генсека правящей партии не рассматривается на пост председателя партии "Грузинская мечты", заявил Кахи Каладзе Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики. По словам Каладзе, он – простой солдат, и взял на себя огромную ответственность как перед городом, так и с точки зрения работы в партии. "Что касается кандидатуры, то решение принимает политсовет, и оно станет известно обществу", – заявил Каладзе. Он также отметил, что в "Грузинской мечте" решения принимаются не единолично, а только всей командой. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года. Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Каладзе ответил на вопрос, кто станет председателем "Грузинской мечты"
Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Кандидатура мэра Тбилиси и генсека правящей партии не рассматривается на пост председателя партии "Грузинская мечты", заявил Кахи Каладзе
Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.
"Моя кандидатура на пост председателя партии не рассматривается. Я являюсь генеральным секретарем "Грузинской мечты", также я – мэр города. Для меня должность не имеет существенного значения", – заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, он – простой солдат, и взял на себя огромную ответственность как перед городом, так и с точки зрения работы в партии.
"Что касается кандидатуры, то решение принимает политсовет, и оно станет известно обществу", – заявил Каладзе.
Он также отметил, что в "Грузинской мечте" решения принимаются не единолично, а только всей командой.
"Мы поддержим то решение, которое представит политсовет. Если на пост председателя партии будет представлен Ираклий Кобахидзе, то я могу лишь приветствовать это и поддержать", – подчеркнул Каладзе.
Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года. Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили.