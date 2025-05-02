https://sputnik-georgia.ru/20250502/kaladze-otvetil-na-vopros-kto-stanet-predsedatelem-gruzinskoy-mechty-293147686.html

Каладзе ответил на вопрос, кто станет председателем "Грузинской мечты"

Каладзе ответил на вопрос, кто станет председателем "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии 02.05.2025, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Кандидатура мэра Тбилиси и генсека правящей партии не рассматривается на пост председателя партии "Грузинская мечты", заявил Кахи Каладзе Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики. По словам Каладзе, он – простой солдат, и взял на себя огромную ответственность как перед городом, так и с точки зрения работы в партии. "Что касается кандидатуры, то решение принимает политсовет, и оно станет известно обществу", – заявил Каладзе. Он также отметил, что в "Грузинской мечте" решения принимаются не единолично, а только всей командой. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года. Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия