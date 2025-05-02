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Насколько выросла инфляция в Грузии? – данные за апрель
Насколько выросла инфляция в Грузии? – данные за апрель
Sputnik Грузия
В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025-го уровень инфляции составил 0,2% 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024 года) в Грузии составила 3,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составляла 3,5%. Больше всего цены выросли в сфере здравоохранения (9,2%), на продовольствие и безалкогольные напитки (7%), сфере гостиниц и ресторанов (6,1%), а также в сфере образования (4,9%) и на алкогольную и табачную продукцию (3,3%). Цены снизились на связь (12,4%), на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,7%), а также на транспорт (2,2%). В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025-го уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Насколько выросла инфляция в Грузии? – данные за апрель
В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025-го уровень инфляции составил 0,2%
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024 года) в Грузии составила 3,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составляла 3,5%.
Больше всего цены выросли в сфере здравоохранения (9,2%), на продовольствие и безалкогольные напитки (7%), сфере гостиниц и ресторанов (6,1%), а также в сфере образования (4,9%) и на алкогольную и табачную продукцию (3,3%).
Цены снизились на связь (12,4%), на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,7%), а также на транспорт (2,2%).
В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025-го уровень инфляции составил 0,2%.