https://sputnik-georgia.ru/20250502/novaya-mera-dlya-povysheniya-konkurentsii-bankov-gruzii-293153647.html

Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии

Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии

Sputnik Грузия

На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T18:02+0400

2025-05-02T18:02+0400

2025-05-02T18:02+0400

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натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Снижение комиссии на перевод кредитов из одного банка в другой связано с желанием повысить конкуренцию среди банков, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Согласно решению Национального банка Грузии, с 1 мая комиссия за досрочное погашение кредита рефинансирования при переводе кредитов из одного финансового учреждения в другое для физических и юридических лиц с общим объемом обязательств до 2 млн лари снижена с 2 до 0,5%. По ее словам, это поможет сократить потребительские расходы и выбрать лучший для них банк. На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда, что на 16,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом 56,89% этой суммы – это кредиты в лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии