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Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии
Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии
Sputnik Грузия
На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T18:02+0400
2025-05-02T18:02+0400
2025-05-02T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Снижение комиссии на перевод кредитов из одного банка в другой связано с желанием повысить конкуренцию среди банков, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Согласно решению Национального банка Грузии, с 1 мая комиссия за досрочное погашение кредита рефинансирования при переводе кредитов из одного финансового учреждения в другое для физических и юридических лиц с общим объемом обязательств до 2 млн лари снижена с 2 до 0,5%. По ее словам, это поможет сократить потребительские расходы и выбрать лучший для них банк. На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда, что на 16,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом 56,89% этой суммы – это кредиты в лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии
На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Снижение комиссии на перевод кредитов из одного банка в другой связано с желанием повысить конкуренцию среди банков, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
Согласно решению Национального банка Грузии, с 1 мая комиссия за досрочное погашение кредита рефинансирования при переводе кредитов из одного финансового учреждения в другое для физических и юридических лиц с общим объемом обязательств до 2 млн лари снижена с 2 до 0,5%.
"Мы делаем все возможное для повышения конкуренции в банковском секторе. Наш банковский сектор достаточно силен, но для него характерна высокая концентрация. Однако вполне возможно, благодаря такому регулированию, даже с учетом положений о комиссиях, максимально способствовать развитию конкуренции", – сказала Турнава.
По ее словам, это поможет сократить потребительские расходы и выбрать лучший для них банк.
На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда, что на 16,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом 56,89% этой суммы – это кредиты в лари.