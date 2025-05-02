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Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии
Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии
Sputnik Грузия
На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T18:02+0400
2025-05-02T18:02+0400
экономика
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натия турнава
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Снижение комиссии на перевод кредитов из одного банка в другой связано с желанием повысить конкуренцию среди банков, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Согласно решению Национального банка Грузии, с 1 мая комиссия за досрочное погашение кредита рефинансирования при переводе кредитов из одного финансового учреждения в другое для физических и юридических лиц с общим объемом обязательств до 2 млн лари снижена с 2 до 0,5%. По ее словам, это поможет сократить потребительские расходы и выбрать лучший для них банк. На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда, что на 16,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом 56,89% этой суммы – это кредиты в лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии

Новая мера для повышения конкуренции банков Грузии

18:02 02.05.2025
© Facebook / Bank of GeorgiaБанк Грузии. Головой офис
Банк Грузии. Головой офис - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2025
© Facebook / Bank of Georgia
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На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Снижение комиссии на перевод кредитов из одного банка в другой связано с желанием повысить конкуренцию среди банков, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
Согласно решению Национального банка Грузии, с 1 мая комиссия за досрочное погашение кредита рефинансирования при переводе кредитов из одного финансового учреждения в другое для физических и юридических лиц с общим объемом обязательств до 2 млн лари снижена с 2 до 0,5%.

"Мы делаем все возможное для повышения конкуренции в банковском секторе. Наш банковский сектор достаточно силен, но для него характерна высокая концентрация. Однако вполне возможно, благодаря такому регулированию, даже с учетом положений о комиссиях, максимально способствовать развитию конкуренции", – сказала Турнава.

По ее словам, это поможет сократить потребительские расходы и выбрать лучший для них банк.
На 31 марта 2025 года у физических и юридических лиц были кредиты на сумму 63,4 миллиарда, что на 16,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом 56,89% этой суммы – это кредиты в лари.
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