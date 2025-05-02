Почему “железная леди” Маргарет Тэтчер выбрала Тбилиси – видео

Сделать это рекомендовал лорд Уайтлоу, входивший в ее окружение, он уже бывал в Грузии и остался под впечатлением от страны, а также на выбор города для визита повлияло мнение министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.



Тогда это был первый за 12 лет визит Тэтчер в Союз, и, как она заявила позже, поездка в Грузию ей очень запомнилась. “Мне сказали, что есть одно место, куда мне стоит ехать без колебаний, и это Грузия. И они были абсолютно правы”, – отметила она.



В Тбилиси Тэтчер побывала во Дворце бракосочетаний, на свадьбе грузинской певицы Тамары Гвердцители, прошла по центру города, осматривая достопримечательности и побывав у памятника царю Вахтангу Горгасали.



В ходе торжественного ужина скульптор и художник Зураб Церетели подарил Тэтчер ее портрет, а также из Тбилиси она увезла и другой дар – грузинское платье в национальном стиле и серебристые туфельки.



Перед Тэтчер выступал знаменитый ансамбль “Рустави”, она побывала в театре оперы и балета и в музее искусств, говорила с жителями города.



Тэтчер, неожиданно для всех, продемонстрировала знание истории Грузии и грузинской культуры, как выяснилось, она знает о Шота Руставели. “Поэма “Витязь в тигровой шкуре” была написана за 200 лет до “Кентерберийских рассказов ”Джеффри Чосера”, – сказала Тэтчер на приеме.



После возвращения в Лондон Тэтчер заметила: “Я хотела посмотреть в глаза народу, который никогда не знал, что такое ненависть к другим”.