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Почему “железная леди” Маргарет Тэтчер выбрала Тбилиси – видео
Почему “железная леди” Маргарет Тэтчер выбрала Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
В начале апреля 1987 года в Тбилиси побывала “железная леди” – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Столица Грузии стала единственным городом в... 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T16:28+0400
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Сделать это рекомендовал лорд Уайтлоу, входивший в ее окружение, он уже бывал в Грузии и остался под впечатлением от страны, а также на выбор города для визита повлияло мнение министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Тогда это был первый за 12 лет визит Тэтчер в Союз, и, как она заявила позже, поездка в Грузию ей очень запомнилась. “Мне сказали, что есть одно место, куда мне стоит ехать без колебаний, и это Грузия. И они были абсолютно правы”, – отметила она.В Тбилиси Тэтчер побывала во Дворце бракосочетаний, на свадьбе грузинской певицы Тамары Гвердцители, прошла по центру города, осматривая достопримечательности и побывав у памятника царю Вахтангу Горгасали.В ходе торжественного ужина скульптор и художник Зураб Церетели подарил Тэтчер ее портрет, а также из Тбилиси она увезла и другой дар – грузинское платье в национальном стиле и серебристые туфельки.Перед Тэтчер выступал знаменитый ансамбль “Рустави”, она побывала в театре оперы и балета и в музее искусств, говорила с жителями города.Тэтчер, неожиданно для всех, продемонстрировала знание истории Грузии и грузинской культуры, как выяснилось, она знает о Шота Руставели. “Поэма “Витязь в тигровой шкуре” была написана за 200 лет до “Кентерберийских рассказов ”Джеффри Чосера”, – сказала Тэтчер на приеме.После возвращения в Лондон Тэтчер заметила: “Я хотела посмотреть в глаза народу, который никогда не знал, что такое ненависть к другим”.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, маргарет тэтчер, тбилиси, история грузии - все самое интересное, видео

Почему “железная леди” Маргарет Тэтчер выбрала Тбилиси – видео

16:28 02.05.2025 (обновлено: 16:58 02.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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В начале апреля 1987 года в Тбилиси побывала “железная леди” – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Столица Грузии стала единственным городом в СССР, который Тэтчер посетила в ходе того визита, кроме Москвы.
Сделать это рекомендовал лорд Уайтлоу, входивший в ее окружение, он уже бывал в Грузии и остался под впечатлением от страны, а также на выбор города для визита повлияло мнение министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.

Тогда это был первый за 12 лет визит Тэтчер в Союз, и, как она заявила позже, поездка в Грузию ей очень запомнилась. “Мне сказали, что есть одно место, куда мне стоит ехать без колебаний, и это Грузия. И они были абсолютно правы”, – отметила она.

В Тбилиси Тэтчер побывала во Дворце бракосочетаний, на свадьбе грузинской певицы Тамары Гвердцители, прошла по центру города, осматривая достопримечательности и побывав у памятника царю Вахтангу Горгасали.

В ходе торжественного ужина скульптор и художник Зураб Церетели подарил Тэтчер ее портрет, а также из Тбилиси она увезла и другой дар – грузинское платье в национальном стиле и серебристые туфельки.

Перед Тэтчер выступал знаменитый ансамбль “Рустави”, она побывала в театре оперы и балета и в музее искусств, говорила с жителями города.

Тэтчер, неожиданно для всех, продемонстрировала знание истории Грузии и грузинской культуры, как выяснилось, она знает о Шота Руставели. “Поэма “Витязь в тигровой шкуре” была написана за 200 лет до “Кентерберийских рассказов ”Джеффри Чосера”, – сказала Тэтчер на приеме.

После возвращения в Лондон Тэтчер заметила: “Я хотела посмотреть в глаза народу, который никогда не знал, что такое ненависть к другим”.
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