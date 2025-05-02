https://sputnik-georgia.ru/20250502/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-na-vsey-territorii-gruzii-293152202.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на всей территории Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на всей территории Грузии

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T16:36+0400

2025-05-02T16:36+0400

2025-05-02T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются с конца дня 2 мая до 3 мая по всей территории Грузии, а до 5 мая – по ее восточной части, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии